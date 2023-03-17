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在地60年食品業獲優良老店殊榮 「這產品」由豆干發想

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
成立已62年的桃園中壢三揚食品通過2022優良台灣老店選拔，獲選為全國僅有7家的「優良老店」，桃園市長張善政（前右4）今特地前往頒贈「優良老店」匾額。記者翁唯真／攝影
成立已62年的桃園中壢三揚食品通過2022優良台灣老店選拔，獲選為全國僅有7家的「優良老店」，桃園市長張善政（前右4）今特地前往頒贈「優良老店」匾額。記者翁唯真／攝影

成立已62年的桃園中壢三揚食品於2010年獲選為金牌好店，現由第2代承接，這次又通過2022優良台灣老店選拔，獲選為全國僅有7家的「優良老店」，桃園市長張善政今特地前往頒贈「優良老店」匾額並給予肯定，並說市府將持續辦理的好店徵選、金牌好禮等輔導增加整體產業經濟力。

經濟部指導中華民國全國商業總會辦理優良老店選拔活動，鼓勵在台經營60年以上業者並擁有合法設立的店家參與，挑出優良老店及菁英老店共10家，從中脫穎而出實屬不易。

在地經營的三揚食品創立於1961年，2010年榮獲桃園金牌好店、2012年入選經濟部地方特色產業，第1代經營者謝生宗首創以自助、散裝方式販售豆干、蜜餞、糖果、餅乾、肉乾等休閒食品，讓消費者方便選購，引領自助休閒食品風潮。

而第2代的謝東穎於2008年接手經致力於從通路商轉向品牌商的各種革新作為，並遠赴日本取經。目前店內展售約700餘種商品，其中招牌產品「素蹄筋」是以大溪豆干發想，進一步研發製做而成，且包裝以懷舊插畫呈現中壢夜市、大溪觀音亭等景點，成為桃園在地人的共同回憶，並致力於拓展海外及線上通路。

張善政今到場頒贈「金牌老店」匾額表示，為振興微型商號經濟，今年桃園市經濟發展局所主辦活動，也將針對桃園金牌好店、金牌好禮業者，提出參加展售可獲得攤位費減免措施；另經濟部所舉辦的商展活動，市府也提供經費補貼，期盼透過全國性商展活動，彰顯桃園在地特色。

經發局長張誠說，三陽為老店肩負著傳統字號的同時，又能追求創新、歷久彌新，相當不容易，盼藉著獲獎商家優良的經營模式發揮示範作用，帶動在地更多商家邁向永續經營，共同讓桃園特色商家有更好的發展。

桃園市長張善政（右）今認真看店鋪商品並聽謝東穎（中）的介紹及經營理念。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（右）今認真看店鋪商品並聽謝東穎（中）的介紹及經營理念。記者翁唯真／攝影

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