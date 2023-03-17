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民進黨新竹縣立委選戰派誰喬不定 周江杰有可能出戰？

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

民進黨新竹縣明年立委選戰究竟派誰，地方黨內分歧仍大，最先傳出地方要推派縣議員吳傳地及客委會副主委周江杰出戰，後又傳出議員何建樺及蔡蕥鍹願接受徵召，但事後何建樺及蔡蕥鍹卻又都否認主動表態，導致人選仍無共識，周江杰今受訪仍語帶保留，但並未否認參選可能。

周江杰今下午出席客委會與紙風車劇團在高鐵新竹站前舉辦的客家親子劇，被問到是否會主動參選明年立委選舉，又或直接接受民進黨中央徵召，周江杰一再強調他才上任客委會副主委不到2個月，目前只想把客委會的工作做好。

周江杰表示，他並未接收到來自黨中央的徵詢，因此目前也沒有參選規畫，且客委會事務繁重，仍以目前職務為優先，至於民進黨地方要推派誰出來，周江杰認為民進黨在地方的多位議員都十分優秀，但新竹縣是艱困選區，還有待黨內同志一同努力。

民進黨新竹縣究竟會派誰，目前傳出的另外3位人選，吳傳地、何建樺及蔡蕥鍹都否認現階段有參選意願。

民進黨竹縣黨部主委鄭朝方表示，黨內中執會日前提出「大局條款」，現任議員不帶職參選，故仍待第1階段中央詢問政務官參選可能，並同時進入第2階段向各界舉才，地方推薦人選仍有討論空間。

客委會副主委周江杰強調現階段專注在目前的職務上，並未規畫明年立委選戰。記者巫鴻瑋／攝影
客委會副主委周江杰強調現階段專注在目前的職務上，並未規畫明年立委選戰。記者巫鴻瑋／攝影

周江杰 民進黨 客委會

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