三接工程毀生計 中油給補償 漁民嗆「根本不夠」

中油第三天然氣接收站已動工，不過桃園中壢區漁會漁民認為三接外推工程讓他們生計受阻，雖原方案已給予過補償金，不過變外推後1艘漁船油料費1年初估至少要10萬元，歷經2次協調及1次出海抗議，今中油表示，給予延長工期2年9個月每艘船6萬補償，引漁民噓聲連連，雖現場立刻再提高至8萬元漁民仍不買單。

中油液化天然氣工程處長黃榮裕回應，關於補償金部分會再次做研議，並聘用漁會漁船當作警戒、交通船。至於三接營運後的相關補償規範涉及不同單位，會將意見帶回2個月內協調。

三接原工程方案中油已於施工期間給予6年每艘船12萬元補償，不過三接改外推方案後，永安漁港魚場、海流改變，漁民首當其衝，歷經2次協調會今再次開會約30多位漁民參與。中油今提出延長的工期2年9個月會給予每艘船6萬元補償，並持續租用漁會警戒、交通船1年各100艘。

不過中油提的補償金額漁民完全不能接受，張姓漁民激動表示，三接外推他必需航行到更遠的海域捕魚，初估1年出海天數的油費就需達10萬多元，3年6萬根本不足1年油錢，怒嗆漁民生全權就該被犧牲？其餘漁民也紛紛附和。

林姓漁民也說，接下來是吻仔魚捕魚祭，盼三接工作船能在規定的航道上行駛，別再發生漁網絞破事件。三接營運後與漁民間補償及航行等相關規範也需釐清，避免衝突不斷。

今討論過程中場面一度緊張，立委黃世杰、議員陳睿生親自到場及立委魯明哲、呂玉玲也派員參與協調，黃世杰說，施工期間的補償需再多跟漁民溝通，至於營運後的事宜，希望2個月內能有規畫協調，他也會持續協助。

黃榮裕表示，對於漁民的意見都有正面回應，關於補償金提高至8萬元後，漁民仍不能接受，將會再回去研議並跟漁會再做討論，也會督促廠商在規定航道上航行。工程可能造成的港口淤積問題，施工廠商也將會於施工期間協助浚挖清淤，確保漁民安全。