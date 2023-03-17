快訊

年領百萬股息擁3房！千萬富翁拾荒睡街頭 真實身分曝光

應普亭邀請 陸外交部：習近平將赴俄羅斯進行國事訪問

輕症免隔離20日上路 快篩陽勞工怎請假？勞動部給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市將推輕軌182先導公車 行經清、交大還要繞進竹科

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市182市區公車「北大橋─高鐵新竹站」運量回穩。記者張裕珍／攝影
新竹市182市區公車「北大橋─高鐵新竹站」運量回穩。記者張裕珍／攝影

新竹市長期以來沒有市區進新竹科學園區的公車路線，市府交通處研議推出「輕軌182線先導公車」，路線從市區行經清、交大、園區再前往高鐵新竹站，昨天獲交通部長王國材應允補助8輛電動公車，民代樂見其成。市府交通處表示將盡速修正提案送交通部核定，加上籌備期，預估明年初上路。

新竹市182市區公車「北大橋─高鐵新竹站」站點包括東門市場、新竹火車站、東區區公所、馬偕醫院、清華大學、慈雲埔頂二路口、好市多，接著往新竹縣文興路方向前往高鐵新竹站，中間雖有「科學園區」站點，但僅在光復路門口，未繞進科學園區。

182公車近年受疫情運量下滑30%，但隨著疫情趨緩，目前已恢復既往搭車水準99%，運量相較其他路線穩定。市府交通處決定以182公車路線為主，並將整合既有園區巡巴橘線與紅線，規畫推出「輕軌182先導公車」，未來可從市區搭車進竹科。

市府交通處長倪茂榮說，市府已與科學園區取得共識，將整合182路公車與園區巡迴巴士，是竹市首條直達園區的公車路線，也規畫公車路線駛入陽明交大同時完成竹市5所大學「公車進校園」的最後一塊拼圖，預期先導公車運行後，可大幅提升公車運量。

依據市府交通處規畫，182先導公車路線主要節點有北大橋、新竹車站、交大博愛校區、清華大學、交通大學光復校區、科管局、高鐵站與生醫園區，目標班距從40分鐘縮短至20分鐘，且優先使用電動公車，不僅提升搭乘便利性，減少學生騎乘機車。

交大畢業的交通部長王國材昨到竹市考察聽取簡報，允諾優先補助竹市推動先導公車，將預留8輛電動公車供竹市使用。據了解，與會人員昨提出司機缺工荒，擔心「有車沒人」，王國材在會中表示會盡力協助竹市客運業者媒合司機，解決司機人力荒。

時代力量議員林彥甫說，182先導公車在2019年底即有規畫，可惜因為疫情暫緩，如今疫情趨緩，樂見市府交通處積極規畫先導公車，因為要改善竹市交通問題，推動大眾運輸勢在必行。他也提醒市府強化跟業者溝通做好司機留才，以利路線後續推動。

市府交通處副處長林俊源說，感謝交通部等單位支持預留電動公車補助額度，市府交通處將著手修正提案，並送交通部核定，若順利核定將公告路權、評選營運廠商等，並給予業者半年籌備期，182先導公車預計明年初上路。

交通部長 竹科 時代力量

延伸閱讀

交通部、基市府明面談捷運 王國材先出招、謝國樑冷處理

竹市交通痛點多衝擊竹科發展 王國材隨立院考察允協助

竹市府盼紓解慈雲路壅塞 王國材：將協調助改善

台高鐵斥近285億元買新車比日本貴？王國材：合理價格

相關新聞

三接工程毀生計 中油給補償 漁民嗆「根本不夠」

中油第三天然氣接收站已動工，不過桃園中壢區漁會漁民認為三接外推工程讓他們生計受阻，雖原方案已給予過補償金，不過變外推後1...

竹市將推輕軌182先導公車 行經清、交大還要繞進竹科

新竹市長期以來沒有市區進新竹科學園區的公車路線，市府交通處研議推出「輕軌182線先導公車」，路線從市區行經清、交大、園區...

馬武督咖啡飄香 新竹關西咖啡節19日登場

新竹縣府與關西鎮公所積極努力下，讓在地新農產的馬武督咖啡迎向市場，關西鎮公所希望未來民眾對於關西的印象不再只有仙草，19...

勝利國中2期校舍上梁 竹北今年將再動工1國中1國小

位於竹北市的新竹縣立勝利國中第2期校舍今天舉行上梁典禮，工程預計年底完工，下半年將再招收15班新生，未來全校規畫60個班...

爭取通霄慈惠宮美食市集翻新工程 採原地耐震補強修繕

苗栗縣通霄鎮慈惠宮前美食市場，因建物老舊、周邊停車困難，人潮流失嚴重，導致部分攤商也慢慢撤離，公所爭取美食市集翻新工程，...

苗栗縣長鍾東錦率團出國交流 昨參訪新加坡國家圖書館

苗栗縣長鍾東錦率教育處長葉芯慧、文觀局長林彥甫及20位校長一行出國教育交流並推廣觀光，昨參訪新加坡國家圖書館，跨國深度觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦