竹市將推輕軌182先導公車 行經清、交大還要繞進竹科
新竹市長期以來沒有市區進新竹科學園區的公車路線，市府交通處研議推出「輕軌182線先導公車」，路線從市區行經清、交大、園區再前往高鐵新竹站，昨天獲交通部長王國材應允補助8輛電動公車，民代樂見其成。市府交通處表示將盡速修正提案送交通部核定，加上籌備期，預估明年初上路。
新竹市182市區公車「北大橋─高鐵新竹站」站點包括東門市場、新竹火車站、東區區公所、馬偕醫院、清華大學、慈雲埔頂二路口、好市多，接著往新竹縣文興路方向前往高鐵新竹站，中間雖有「科學園區」站點，但僅在光復路門口，未繞進科學園區。
182公車近年受疫情運量下滑30%，但隨著疫情趨緩，目前已恢復既往搭車水準99%，運量相較其他路線穩定。市府交通處決定以182公車路線為主，並將整合既有園區巡巴橘線與紅線，規畫推出「輕軌182先導公車」，未來可從市區搭車進竹科。
市府交通處長倪茂榮說，市府已與科學園區取得共識，將整合182路公車與園區巡迴巴士，是竹市首條直達園區的公車路線，也規畫公車路線駛入陽明交大同時完成竹市5所大學「公車進校園」的最後一塊拼圖，預期先導公車運行後，可大幅提升公車運量。
依據市府交通處規畫，182先導公車路線主要節點有北大橋、新竹車站、交大博愛校區、清華大學、交通大學光復校區、科管局、高鐵站與生醫園區，目標班距從40分鐘縮短至20分鐘，且優先使用電動公車，不僅提升搭乘便利性，減少學生騎乘機車。
交大畢業的交通部長王國材昨到竹市考察聽取簡報，允諾優先補助竹市推動先導公車，將預留8輛電動公車供竹市使用。據了解，與會人員昨提出司機缺工荒，擔心「有車沒人」，王國材在會中表示會盡力協助竹市客運業者媒合司機，解決司機人力荒。
時代力量議員林彥甫說，182先導公車在2019年底即有規畫，可惜因為疫情暫緩，如今疫情趨緩，樂見市府交通處積極規畫先導公車，因為要改善竹市交通問題，推動大眾運輸勢在必行。他也提醒市府強化跟業者溝通做好司機留才，以利路線後續推動。
市府交通處副處長林俊源說，感謝交通部等單位支持預留電動公車補助額度，市府交通處將著手修正提案，並送交通部核定，若順利核定將公告路權、評選營運廠商等，並給予業者半年籌備期，182先導公車預計明年初上路。
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