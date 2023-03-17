馬武督咖啡飄香 新竹關西咖啡節19日登場

新竹縣府與關西鎮公所積極努力下，讓在地新農產的馬武督咖啡迎向市場，關西鎮公所希望未來民眾對於關西的印象不再只有仙草，19日將在關西水岸馬武督咖啡廳旁廣場舉行咖啡豆評鑑及咖啡園導覽，希望打響關西咖啡節名聲。

關西鎮公所表示，2021年在34位農民集結下，成立新竹縣馬武督咖啡生產合作社，並建立自有咖啡品牌馬武督咖啡，實現農業六級化產業，由合作社發展咖啡相關加工技術，共同提升馬武督咖啡的品質，同時扮演行銷推廣銷馬武督咖啡的推手。

新竹縣府農業處指出，目前馬武督咖啡產區略具規模，為讓各地咖啡師能品味到馬武督特製咖啡，今年邀集12位農民，製作生產19支咖啡生豆樣品，相較於去年7位農民，製成8支咖啡生豆樣品參加評鑑，今年咖啡生豆樣品數評鑑已有倍數成長，日前辦理咖啡杯測活動，由SCA合格評審員進行評鑑，預計在今年咖啡節活動上宣佈成績。

農業處長范萬釗表示，關西鎮在6年前開始試種咖啡，縣府積極輔導公所下，大幅提升咖啡種植面積，目前已達4.95公頃，成為北台灣重要的咖啡產區，歡迎全國民眾來感受新竹縣咖啡香，咖啡園導覽行程由導覽人員帶領遊客走過馬武督舊街，看見淺山聚落文史底蘊，走進蜜多咖啡莊園，探索每杯咖啡背後的故事。

咖啡節現場將提供200份限量烘豆體驗，讓遊客能親手烘焙出屬於自己的風味咖啡豆、趣味咖啡沖煮比賽、咖啡茶席體驗等精彩活動，也為讓遠道而來的遊客人能買到在地農特產，現場設客家農特產品攤位供民眾選購，邀請遊客來參加這趟具有客家風情的咖啡之旅。

除了種植咖啡，關西鎮金山社區發展協會與社區居民和咖啡農友，以水岸馬武督咖啡廳作為實體據點，將馬武督咖啡及咖啡食農教育推薦給社會大眾，期待讓更多年輕人返鄉，希望透過一顆小小咖啡豆，為地方帶來大大的改變。