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勝利國中2期校舍上梁 竹北今年將再動工1國中1國小

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
勝利國中位於竹北AI智慧園區，今舉行上梁典禮。記者巫鴻瑋／攝影
勝利國中位於竹北AI智慧園區，今舉行上梁典禮。記者巫鴻瑋／攝影

位於竹北市的新竹縣立勝利國中第2期校舍今天舉行上梁典禮，工程預計年底完工，下半年將再招收15班新生，未來全校規畫60個班級，學生數達1500人，縣長楊文科期盼勝利國中能大幅緩解竹北學區問題，且今年竹北還將各有1所國中及小學動工，以滿足日益增加的學生就學需求。

楊文科表示，新竹縣府因應竹北人口發展，在2年前同步興建嘉豐國小及勝利國中，工程已陸續完工啟用，工程都按照既定計畫，在去年2校都完成第1期校舍新建工程並招收第1屆新生，讓學生能夠趕在去年9月新學期開學時能夠在新的學校展開課程，學生就近入學，不必擔心跨區就學。

楊文科提到，除了嘉豐國小及勝利國中都陸續完工，位於高鐵特區內的文中二及文小三，也都預計在今年動工，對於家長們關心的學區問題，縣府都持續解決，希望藉由新學校的設立，完善對學子教育的服務。

今天上午勝利國中第2期校舍新建工程上梁，目前整體工程進度已達70%，預計全校工程會在今年10月全數完工，未來操場和莊敬北路之間還有樹林步道，能將社區和校園連結起來，提供居民及學生休閒場域，校舍建築的主體規畫也都是按照學生多元需求進行設計。

新竹縣教育局楊郡慈表示，勝利國中第1期的C棟校舍已在去年9月完工並招收第1屆15個班級的新生約380人，目前勝利國中第2期的A棟及B棟正在進行工程，預計今年9月112學年度就能再收15班新生，可有效紓解竹北蛋黃區激增的人口就學壓力，也期許在AI智慧園區內的勝利國中能結合相關資源為地方社區學子提供更開創性的教學模式。

勝利國中校長王淑蘭表示，雖然工程仍持續進行中，曾有家長對讓學生在工地旁上課有疑慮，不過大多數家長都能體諒校方，且學校也絕對以學生安全為第一優先，她強調老師們都很盡責「請家長放心」。

勝利國中正位在AI智慧園區內，校舍設計採曲線流動的建築結構，在室內動線、採光、通風、排水等都進行融合，全校的屋頂也將架設太陽能板，符合現代綠建築節能減碳需求，未來若有在操場下方興建地下立體停車場的需求，校方也願配合辦理。

楊文科在大梁上鎖上金螺絲，象徵工程順利進入最後階段。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科在大梁上鎖上金螺絲，象徵工程順利進入最後階段。記者巫鴻瑋／攝影
勝利國中第1期工程去年完工啟用，招收第1屆15班學生。記者巫鴻瑋／攝影
勝利國中第1期工程去年完工啟用，招收第1屆15班學生。記者巫鴻瑋／攝影
勝利國中2期工程上梁，預計今年10月前完工。記者巫鴻瑋／攝影
勝利國中2期工程上梁，預計今年10月前完工。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 楊文科

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