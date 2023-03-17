爭取通霄慈惠宮美食市集翻新工程 採原地耐震補強修繕

苗栗縣通霄鎮慈惠宮前美食市場，因建物老舊、周邊停車困難，人潮流失嚴重，導致部分攤商也慢慢撤離，公所爭取美食市集翻新工程，週三邀集立委陳超明辦公室里長、鎮代、議員與攤商舉辦座談尋求共識，最後結論將採原地耐震補強修繕。

這個自光復時期便已存在的菜市ㄚ小吃區，雖歷經多次無情天災，迄今仍是保有「台味食足」的建築風格美食市集，每逢假日回鄉遊子都還會來品嘗回憶古早味手藝。但目前攤商以賣早餐為主，如煎包、蚵仔麵線、肉羹麵等，下午僅剩剉冰店有營業，有三分之二攤商早已撤離，翻新修繕工程有益於吸引攤商重新進駐，活化老舊市場。

公所表示，協調後初步達共識，決定採原地進行耐震補強後，在規畫修繕改建工程；公所依相關前瞻計畫規定，提出可行性規畫費申請，由中央單位全力輔導協助。