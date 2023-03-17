苗栗縣長鍾東錦率團出國交流 昨參訪新加坡國家圖書館
苗栗縣長鍾東錦率教育處長葉芯慧、文觀局長林彥甫及20位校長一行出國教育交流並推廣觀光，昨參訪新加坡國家圖書館，跨國深度觀摩，了解國際圖書館的最新發展和趨勢，探索數位化時代的圖書館轉型和創新。
縣府表示，台灣和新加坡都是海島型國家，在許多條件都相似的情況下，其圖書館數位化的規畫可供苗栗縣借鏡。此次造訪的新加坡國家圖書館是圖書館界的標竿，是一座兼具現代化和數位化的圖書館，其設施和服務均屬於世界領先水平。
綜觀該圖書館空間開闊、設施齊全，且於目前廣泛使用圖書館的自動化系統、自動借還書機器、企業化經營、會員制服務、圖書快遞和取書服務及參考服務等運作模式，都是值得作為未來圖書館經營的參考。尤其
該館的自動化系統共有四種語文的操作介面（中文、英文、馬來文及泰米爾文），所有的中文館藏皆以中英對照的方式呈現在目錄上，而且具有聯合目錄的功能，讓讀者能夠輕鬆地獲取和利用各種資源。
鍾東錦則表示，培育孩子的「閱讀素養」為苗栗縣教育的核心工作之一，期待今後的圖書館能營造更為優質的閱謮風氣及打造傳統與科技融合圖書館，讓圖書館不再是一個讓苗栗學子及民眾覺得「只能看書」的地方，而是化身為一個充滿居民連結、人情溫度，並讓人萌生「尋寶」樂趣的多元學習樂園。
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