苗栗縣長鍾東錦率團出國交流 昨參訪新加坡國家圖書館

苗栗縣長鍾東錦率教育處長葉芯慧、文觀局長林彥甫及20位校長一行出國教育交流並推廣觀光，昨參訪新加坡國家圖書館，跨國深度觀摩，了解國際圖書館的最新發展和趨勢，探索數位化時代的圖書館轉型和創新。

縣府表示，台灣和新加坡都是海島型國家，在許多條件都相似的情況下，其圖書館數位化的規畫可供苗栗縣借鏡。此次造訪的新加坡國家圖書館是圖書館界的標竿，是一座兼具現代化和數位化的圖書館，其設施和服務均屬於世界領先水平。

綜觀該圖書館空間開闊、設施齊全，且於目前廣泛使用圖書館的自動化系統、自動借還書機器、企業化經營、會員制服務、圖書快遞和取書服務及參考服務等運作模式，都是值得作為未來圖書館經營的參考。尤其

該館的自動化系統共有四種語文的操作介面（中文、英文、馬來文及泰米爾文），所有的中文館藏皆以中英對照的方式呈現在目錄上，而且具有聯合目錄的功能，讓讀者能夠輕鬆地獲取和利用各種資源。