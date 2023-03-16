全原運在台北「台南代表隊卻住桃園」被批太址！原民會回應了

112年全國原住民運動會3月底在台北登場，但台南市代表隊住宿地點在桃園，距離比賽場地車程最短要半小時以上，還不包含塞車及上下車時間，南市議員Ingay Tali（穎艾達利）氣的在臉書po文飆罵。底下有人留言嘆「小選手又要一早睡不飽趕比賽」；原住民委員會回應是流標多次，堅持食宿品質才選定桃園四星級飯店，並由專車接駁參賽，對於不便表達歉意，也會深切檢討改進。

台南市原住民議員 Ingay Tali (穎艾達利)PO文，對於全國原住民運動會，台南市代表隊的住宿問題表達不滿，他提到「從上屆後的檢討（住宿與賽場相距太遠），多次的總質詢中提醒，去年也一直追著要求儘早確認選手食宿問題。然後結果還是，月底在台北市舉辦的全國原住民族運動會，台南代表隊的住宿地是在桃園市」。

Ingay Tali (穎艾達利)PO比賽位置圖。台南市代表隊入住桃園機場附近的酒店，他列出比賽項目和與賽場的距離，從下榻的酒店到新生公園棒球場，距離最短的也要34分鐘，最遠的萬芳國中射箭場要50分鐘，這還只是Google導航估算，採用最短路線，沒有包含各種通勤的塞車路段，及選手們上下車時間，擔心選手們舟車勞頓，影響比賽成績。

底下回應認為選手出賽還得考量路程規畫，要是遇到塞車，就怕耽誤比賽，有人感嘆吃不到飯店早餐，只能吃小餐包填肚子，小選手早上5點就要起床趕車，還有人說上次準備10箱泡麵，這次不知要準備多少箱？議員表示對於選手食宿問題，上一屆就已經反應過了，卻沒有改善，氣到飆粗口，希望正視選手權益。

台南市原住民族事務委員會晚間回應，為確保參賽選手能順利北上出賽，發揮最好訓練成果，在堅持食宿品質的考量下，經招標程序後，終選定於桃園市四星級的桃禧航空城酒店住宿，並採用專車接駁各項參賽隊伍，為參賽的食宿和接駁方案。

原住民族委員會說明今年1月9日辦理第1次招標公告，等標期共11天，期間適逢過年春節假期，2月7日辦理第1次評選，2月14日、2月22日進行第2、3次招標公告，3月7日進行第4次招標公告，並於3月14日評選出優勝廠商。招標期間，業務單位除積極邀請相關業者投標外，並徵詢多家業者無意投標之原因後，調整招標內容(放寬住宿地點限制、晚餐用餐方式及交通方式等)，以提高廠商投標意願。

原住民族事務委員會表示，流標後經檢討標案內容，流標可能因素為等標期後適逢過年春節連續假期，加上疫情鬆綁，過年後旅遊熱度升溫，交通、住宿成本等物價均上漲，又市區住宿可容納大量房間數飯店具一定規模等級，增加成本，導致廠商投標意願不高。

因台南市參賽隊伍需求房間數量多，目前台北、新北等鄰近區域具一定住宿品質的飯店住房率高，在同樣房價價格下，難以覓得與桃園同等級的住宿品質與房間規模，所以才放寬住宿地點限制，交通方面，採一隊一專車接送各賽事參賽隊伍，提供選手和教練團們便捷及舒適接駁運輸。

原住民族事務委員會說明，預定入住的桃禧航空城酒店，每間房間均為2大床的4人房。除了未成年選手，基於管理需求，採4人一宿外，成人選手則安排2人1間，每人1大床。