新竹「大菜市」啟動6大優化措施 處理違法占機車格攤販

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹果菜批發市場周邊長期有動線混亂、違法攤商占用道路、交通環境人車爭道等問題，已啟動違法占用機車停車格的攤販改善計畫。圖／竹市府提供
新竹果菜批發市場周邊長期有動線混亂、違法攤商占用道路、交通環境人車爭道等問題，已啟動違法占用機車停車格的攤販改善計畫。圖／竹市府提供

新竹果菜批發市場周邊長期有動線混亂、違法攤商占用道路、交通環境人車爭道等問題叢生。新竹市政府今天指出，農產運銷公司目前提出六大措施，包含市場內部重新標線區分走道及攤位友善行人、啟動違法占用機車停車格之攤販改善計畫等，市府會給予最大的支持，期待「大菜市」在交通、動線、環境等面向，順利優化升級。

新竹農產運銷公司總經理彭椿榮指出，市長高虹安上任後對果菜批發市場的關心從不間斷，責成農產運銷公司對症下藥，針對民眾抱怨的市場問題提出改善規畫，目前已有初步成果。

副總經理蔡文盛說明，六大措施包括市場內部重新標線區分走道及攤位，友善行人；嚴格執行菜葉分類，友善環境並減少市場成本、活用市場銷售空間；規畫二樓水果零售、機車停車空間，引入消費人流。

還有市場廁所將增加風扇設備，改善通風、保持乾燥，減少異味；啟動違法占用機車停車格之攤販改善計畫，以及預定規畫小農市集納管違法攤販，改善市場周邊車流，農產運銷公司表示會盡力達成既定改善計畫。

新竹果菜批發市場是民眾重要採買據點。圖／竹市府提供
新竹果菜批發市場是民眾重要採買據點。圖／竹市府提供
新竹果菜批發市場是民眾重要採買據點，正著手6大措施包含改善環境與動線。圖／竹市府提供
新竹果菜批發市場是民眾重要採買據點，正著手6大措施包含改善環境與動線。圖／竹市府提供

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