武漢有氧體操 9國手前進世界盃 議員教練：十年磨一劍

桃園市武漢有氧體操隊成軍近20年來，培養許多龍潭優秀有氧體操國手，2023葡萄牙世界盃及日本鈴木世界盃有氧體操賽的國手代表隊，有9人來自武漢有氧體操隊，教練孟小亞、市議員徐玉樹今天下午說，包括魏連軍及高子閒、高子淾兄弟在內的武漢有氧體操隊孩子入選國手，「十年磨一劍」爭取佳績為國爭光。

今年3月22日起在葡萄牙舉辦2023葡萄牙世界盃有氧體操錦標，台灣有氧體操國手代表隊25人將在19日啟程參賽，其中武漢有氧體操隊9人，包括去年日本世界盃成人男子單人銀牌魏連軍、世界盃15至17歲男子單人銅牌高子閒及12至14歲男撐子單人組銀牌高子淾兄弟檔在內。

武漢有氧體操隊多年來培養許多有氧體操國手，可說是台灣有氧體操運動搖籃，目前就讀國、高中10人、大學4人，今年入選國手代表隊9人，參加葡萄牙世錦賽之外，亦將在4月參加日本鈴木世錦賽，孟小亞說，這次國際賽39國參賽，每個組幾乎都超過70名選手參賽，競爭非常激烈，期盼選手在國際賽舞台有好表現。

就讀國立體大的魏連軍，2019年日本鈴木盃有氧體操有錦賽青年組銀牌，去年有氧體操世錦賽成人男子單人組第8名，寫下臺灣有氧體操史最佳成績，他說，剛完成國手代表隊集訓，在教練及裁判審視所有動作的優缺點，希望不斷琢磨加強動手爭取好成績。

孟小亞說，武漢有氧體操隊成員35人包括國小到大學生，八成是武漢國小學生或畢業生，由於有氧體操協會每年補助一次出國比賽，18歲以上選手靠比賽拿積分，一年出國一次根本不夠，以這次出國需要90多萬元，全靠家長或企業贊助成行，選手感恩資助，希望爭取更好成績不負大家期望。

市議員徐玉樹表示，武漢有氧體操隊以武漢國人為訓練基地，成軍近20年來，培養許多武漢國小選手保送體大、成為國手，成績優異，只是體操隊未獲市府教育局、體育局重視，至今場館簡陋、器材不足，希望市府單位給予更多資源改善訓練環境，鼓勵選手創造佳績，給予教練多一點資源，讓選手為桃園爭光。