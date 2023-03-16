快訊

疑爬升速度不足…彰化輕航機失速墜毀 教練、日籍學生成焦屍

拿坡里推優惠！「1公斤腿排桶」現賺201元、披薩加炸雞省190元

奢侈生活曝光！陸富商郭文貴在美被捕 住家馬桶還鑲嵌紅木

武漢有氧體操 9國手前進世界盃 議員教練：十年磨一劍

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市武漢有氧體操隊9人獲選參加今年葡萄牙、日本鈴木世有氧體操世錦賽，表現優異，市議員徐玉樹（右一）加油。記者曾增勳／攝影
桃園市武漢有氧體操隊9人獲選參加今年葡萄牙、日本鈴木世有氧體操世錦賽，表現優異，市議員徐玉樹（右一）加油。記者曾增勳／攝影

桃園市武漢有氧體操隊成軍近20年來，培養許多龍潭優秀有氧體操國手，2023葡萄牙世界盃及日本鈴木世界盃有氧體操賽的國手代表隊，有9人來自武漢有氧體操隊，教練孟小亞、市議員徐玉樹今天下午說，包括魏連軍及高子閒、高子淾兄弟在內的武漢有氧體操隊孩子入選國手，「十年磨一劍」爭取佳績為國爭光。

今年3月22日起在葡萄牙舉辦2023葡萄牙世界盃有氧體操錦標，台灣有氧體操國手代表隊25人將在19日啟程參賽，其中武漢有氧體操隊9人，包括去年日本世界盃成人男子單人銀牌魏連軍、世界盃15至17歲男子單人銅牌高子閒及12至14歲男撐子單人組銀牌高子淾兄弟檔在內。

武漢有氧體操隊多年來培養許多有氧體操國手，可說是台灣有氧體操運動搖籃，目前就讀國、高中10人、大學4人，今年入選國手代表隊9人，參加葡萄牙世錦賽之外，亦將在4月參加日本鈴木世錦賽，孟小亞說，這次國際賽39國參賽，每個組幾乎都超過70名選手參賽，競爭非常激烈，期盼選手在國際賽舞台有好表現。

就讀國立體大的魏連軍，2019年日本鈴木盃有氧體操有錦賽青年組銀牌，去年有氧體操世錦賽成人男子單人組第8名，寫下臺灣有氧體操史最佳成績，他說，剛完成國手代表隊集訓，在教練及裁判審視所有動作的優缺點，希望不斷琢磨加強動手爭取好成績。

孟小亞說，武漢有氧體操隊成員35人包括國小到大學生，八成是武漢國小學生或畢業生，由於有氧體操協會每年補助一次出國比賽，18歲以上選手靠比賽拿積分，一年出國一次根本不夠，以這次出國需要90多萬元，全靠家長或企業贊助成行，選手感恩資助，希望爭取更好成績不負大家期望。

市議員徐玉樹表示，武漢有氧體操隊以武漢國人為訓練基地，成軍近20年來，培養許多武漢國小選手保送體大、成為國手，成績優異，只是體操隊未獲市府教育局、體育局重視，至今場館簡陋、器材不足，希望市府單位給予更多資源改善訓練環境，鼓勵選手創造佳績，給予教練多一點資源，讓選手為桃園爭光。

延伸閱讀

服博會下周在武漢 規模展品歷屆之最

宣稱「92％蘆薈凝膠」實際只有0.41％ 武漢屈臣氏虛假廣告被罰

昔日童星竟是超狂學霸！蘆田愛菜現況曝 直升名門大學

中埔鄉八掌溪畔花開了 辦音樂會迎風鈴木

相關新聞

武漢有氧體操 9國手前進世界盃 議員教練：十年磨一劍

桃園市武漢有氧體操隊成軍近20年來，培養許多龍潭優秀有氧體操國手，2023葡萄牙世界盃及日本鈴木世界盃有氧體操賽的國手代...

竹市交通痛點多衝擊竹科發展 王國材隨立院考察允協助

立法院交通委員會今天安排到新竹市了解當地6項交通發展計畫，交通部長王國材親自參與，首站隨立委邱顯智、鄭正鈐與市長高虹安到...

新生路汙水幹管施工大塞車 民代籲如期完工降低影響

桃園中壢汙水下水道系統主幹管位在中壢新生路地底下，工程從2021年9月開始興建，不過該路段管線障礙眾多，造成新生路路型不...

高虹安合體楊文科簽MOU 新竹縣市整合溝通平台達8共識

新竹市長高虹安上任後攜手新竹縣長楊文科推動成立「新竹縣市整合溝通平台」，雙首長今天在新竹市政府合體簽訂MOU，針對交通、...

為「歡呼兒」許詩婷加油 竹縣社會處送VR眼鏡讓她踏訪全世界

23歲的許詩婷從小就需要仰賴呼吸器，無法言語的她，花了3年學手語來與外界溝通，然而受到疫情的衝擊，她只能透過視訊與人溝通...

苗栗一周確診數持續下降 衛生局籲高危險族群施打疫苗

苗栗縣昨天新增新冠肺炎本土確診220例，從去年1月1日至今天凌晨零點，苗栗縣累計本土案例達22萬9829人，人口占比確診...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦