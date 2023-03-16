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竹市交通痛點多衝擊竹科發展 王國材隨立院考察允協助

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹科交通要道之一新竹市慈雲路車流量大，行人過馬路危險。記者張裕珍／攝影
竹科交通要道之一新竹市慈雲路車流量大，行人過馬路危險。記者張裕珍／攝影

立法院交通委員會今天安排到新竹市了解當地6項交通發展計畫，交通部長王國材親自參與，首站隨立委邱顯智、鄭正鈐與市長高虹安到竹科交通要道之一慈雲路訪視車流情形，有感慈雲路人車爭道嚴重，相當危險，允諾以智慧交控方式協助改善交通，也請市府先處理移設斑馬線、增設避車彎「簡單的先處理」，提升行人安全。

立法院交通委員會針對新竹市交通情形一連考察6站，分別了解地方提出的慈雲路廊道路交通安全改善計畫、高速公路智慧交控計畫、新竹運輸走廊交通安全改善計畫、縣市先導公車計畫、大眾運輸月票，以及新竹市校園周邊暨行車安全道路改善計畫。

王國材與公路總局、內政部營建署等官員一行人首站到慈雲路、埔頂二路了解交通情形。邱顯智說，竹科從業人口多達17萬人，慈雲路每小時尖峰車流動輒5千多輛車，慈雲路與公道五路1年車禍41件是易肇事路口，車流龐大、行人通行困難；鄭正鈐也表示關埔二期範圍是一期的2.3倍，更要及早準備交通配套，否則未來壅塞更加嚴重。

高虹安也指著關埔地區的「斷橋」景象，表示已經先用市庫經費規畫設計空橋系統，一旦空橋連通就能將紅綠燈秒數多留給下方車流使用，並表示當地家長「很敢生」，出門總是懷中抱一個、手裡牽一個，更需要交通部會重視學童通勤安全，並透露有廠商想來竹科設廠因交通卻步，若改善交通有助提升竹科產業競爭力。

王國材表示，自己畢業自光復路上的交通大學，對新竹市的交通情形有一定了解，今天實地觀察有感慈雲路線型不佳，行人從埔頂二路過馬路時相當危險，應將斑馬線往路口反方向移設，並增設行人庇護島，也建議縮減部分人行道，可作為公車與貨車卸貨的避車彎，避免車輛停靠阻礙車流。

「建議用區域性交通改善慈雲路。」王國材也認為，慈雲路位於光復路、公道五路、科學園區及清、交大2間大學之間範圍廣大，每個路口環環相扣，可透過道路工程與智慧交控運輸改善。五楊交流道延伸到頭份環評通過，也將繼續支持大新竹輕軌計畫。

高虹安表示，慈雲路與埔頂路、埔頂二路、迴轉道、光復路等4路口，目前面臨車流量大、動線複雜、行人通行困難等交通紓解較差的情形，感謝交通部等單位給予正面回饋，將責成交通處與相關單位盡速研擬最佳改善方案，準備提案計畫爭取中央補助。

竹市府交通處長倪茂榮說，針對國道一號新竹地區3處交流道上下午尖峰長期壅塞問題，造成高速公路回堵，新竹縣市已經提出高速公路協控計畫，也和新竹縣、新竹科學園區管理局初步共識，將整合既有182路公車、園區巡迴巴士，解決路線重疊及民眾搭車必須轉乘公車才能進入園區的困擾，將班距從40分鐘縮短為20分鐘。

立法院交通委員會今天安排到新竹市了解當地6項交通發展計畫，交通部長王國材親自參與，首站隨立委邱顯智、鄭正鈐與市長高虹安到竹科交通要道之一慈雲路訪視車流情形。記者張裕珍／攝影
立法院交通委員會今天安排到新竹市了解當地6項交通發展計畫，交通部長王國材親自參與，首站隨立委邱顯智、鄭正鈐與市長高虹安到竹科交通要道之一慈雲路訪視車流情形。記者張裕珍／攝影
新竹市慈雲路沒有公車避車彎，公車靠站會影響後方車流。記者張裕珍／攝影
新竹市慈雲路沒有公車避車彎，公車靠站會影響後方車流。記者張裕珍／攝影
立法院交通委員會今天安排到新竹市了解當地6項交通發展計畫，交通部長王國材親自參與，首站隨立委邱顯智、鄭正鈐與市長高虹安到竹科交通要道之一慈雲路訪視車流情形。記者張裕珍／攝影
立法院交通委員會今天安排到新竹市了解當地6項交通發展計畫，交通部長王國材親自參與，首站隨立委邱顯智、鄭正鈐與市長高虹安到竹科交通要道之一慈雲路訪視車流情形。記者張裕珍／攝影
竹科交通要道之一新竹市慈雲路車流量大。記者張裕珍／攝影
竹科交通要道之一新竹市慈雲路車流量大。記者張裕珍／攝影
立法院交通委員會今天安排到新竹市了解當地6項交通發展計畫，交通部長王國材親自參與，首站隨立委邱顯智、鄭正鈐與市長高虹安到竹科交通要道之一慈雲路訪視車流情形。記者張裕珍／攝影
立法院交通委員會今天安排到新竹市了解當地6項交通發展計畫，交通部長王國材親自參與，首站隨立委邱顯智、鄭正鈐與市長高虹安到竹科交通要道之一慈雲路訪視車流情形。記者張裕珍／攝影

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