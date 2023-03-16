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新生路汙水幹管施工大塞車 民代籲如期完工降低影響

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢汙水下水道系統主幹管工程，預計今年9月底可完工並恢復新生路暢通，建議施工期間民眾可多改走中豐北路一段等替代道路。圖／桃園市水務局提供
桃園中壢汙水下水道系統主幹管工程，預計今年9月底可完工並恢復新生路暢通，建議施工期間民眾可多改走中豐北路一段等替代道路。圖／桃園市水務局提供

桃園中壢汙水下水道系統主幹管位在中壢新生路地底下，工程從2021年9月開始興建，不過該路段管線障礙眾多，造成新生路路型不斷改變，民眾往返中壢市區及青埔時常大塞車；桃園市水務局表示，汙水主幹管剩於720公尺尚未完成，預計今年9月底可完工並恢復新生路暢通，建議施工期間民眾多改走中豐北路一段等替代道路。

桃園中壢汙水下水道系統以新生路為主幹管，再接其他支管向市區擴散，其中新生路共計40座汙水人孔，目前已完成35座，因路段管線障礙眾多，剩餘約720公尺汙水管線，預計今年9月可完工。

水務局說，新生路工程9月完工後，新生路的路面就可以恢復原有的雙向各2線道，有效紓解現況的交通壅塞問題，現階段建議民眾可改走中豐北路一段。先前交通局也先開放自新生路二段橫向打通至中豐北路一段橫向的興北二路聯絡道路，也能分散部分車流。

水務局表示，新生路主幹管完成後，會向市區擴散持續興建，到時中壢仍會面臨交通黑暗期，不過汙水下水道系統雖然是看不見的隱形建設，但市府持續積極推動，以健全城市基礎建設、提昇市民生活品質以及保護河川環境，請用路人體諒。

議員徐景文說，相關的道路指揮人員務必要加強引導，增加民眾行車安全；議員葉明月指出，希望水務局的工程務必如期完成，盡速回到全線都可通行，未來若其他地區的汙水下水管要施工也必需提前告知民眾日期並規畫道路，將建設過程的交通黑暗降到最低。

桃園中壢汙水下水道系統主幹管工程，預計今年9月底可完工並恢復新生路暢通，建議施工期間民眾可多改走中豐北路一段等替代道路。圖／桃園市水務局提供
桃園中壢汙水下水道系統主幹管工程，預計今年9月底可完工並恢復新生路暢通，建議施工期間民眾可多改走中豐北路一段等替代道路。圖／桃園市水務局提供

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