台中部分區將停水47小時 盧秀燕籲中央：加強資訊宣導

台中市長盧秀燕今再出席行政院會，針對民生用水向中央提議。盧說，台中部分區域3月21至23日，因配合自來水公司工程，將停水47小時，影響約30萬戶，希望經濟部所轄的自來水公司加強宣導，市府也會配合用戶，提前儲水。

盧秀燕今再出席行政院會，會中先針對中央昨同意，台中將交通月票納入台鐵方案，非常感謝行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、交通部長王國材主動釋出善意，「公平施政、主動積極」協助地方政府，她也代表中部各縣市，表達感謝之意。

盧秀燕也提到，台中配合自來水公司的三項工程，自3月21日至23日將有部分地區停水47小時，影響約30萬戶、近全市三分之一民眾，但中南部仍有部分地區，沒有儲水桶或儲水設備，盼自來水公司加強宣導，提醒用戶提前儲水，市府也會加強宣導。

盧秀燕說，自來水公司因應停水，也會設置取水點，希望水公司能多加宣導，透過圖卡、跑馬燈等途徑，讓市民了解哪裡可取水，協助度過2天停水不便。