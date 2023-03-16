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竹市府盼紓解慈雲路壅塞 王國材：將協調助改善

中央社／ 新竹市16日電
新竹市慈雲路上下班車流量大易壅塞，立法院交通委員會16日前往視察，交通部長王國材（前左2）也到場了解，並表示將協調各部會等資源，助當地改善交通。中央社（邱顯智團隊提供）
新竹市慈雲路上下班車流量大易壅塞，立法院交通委員會16日前往視察，交通部長王國材（前左2）也到場了解，並表示將協調各部會等資源，助當地改善交通。中央社（邱顯智團隊提供）

竹市慈雲路上下班車流量大易壅塞，立法院交通委員會今天前往視察，市府提慈雲路廊道路交通安全改善等計畫爭取交通部支持，交通部長王國材出席表示，將協調資源，助當地改善交通。

立法院交通委員會今天偕同立法委員邱顯智、鄭正鈐，與王國材及內政部營建署人員等，共同訪視新竹市交通發展等計畫，並前往慈雲路視察，探討問題現況與改善方式。

立委邱顯智向中央社記者指出，竹市慈雲路、光復路及各個交流道下平面道路是通往竹科的重要道路之一，車流量大、支道紓解效率差；新竹市議員蔡惠婷、林彥甫也說，要解決竹市塞車問題，也需強化大眾運輸網如公車等，讓民眾能方便也願意搭乘。

交通處長倪茂榮表示，慈雲路雖有雙向6車道，但每天上午尖峰湧入慈雲路的車流量將近5000輛，除道路已無法容納龐大交通量之外，公車停靠與物流車臨停裝卸貨常造成車流回堵，加上車流量大、路口過大等問題，行人安全設施待改善。

王國材透過新聞稿表示，慈雲路位於光復路、公道五路、科學園區及2所大學間範圍廣大，適用區域性交通整體改善，除道路工程改善外，也可運用智慧交控運輸改善，交通部會協調各部會等資源，共同協助竹市改善交通環境。

他指出，此外在竹市府推動新竹輕軌計畫，從火車路到2所大學及科學園區，透過大眾運輸紓解交通，也是未來重要交通運輸，交通部也會給予支持。

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