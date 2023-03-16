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高虹安合體楊文科簽MOU 新竹縣市整合溝通平台達8共識

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安合體新竹縣長楊文科簽MOU，新竹縣市整合溝通平台達8項共識。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安合體新竹縣長楊文科簽MOU，新竹縣市整合溝通平台達8項共識。記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安上任後攜手新竹縣長楊文科推動成立「新竹縣市整合溝通平台」，雙首長今天在新竹市政府合體簽訂MOU，針對交通、環保等8項議題達成合作共識。高虹安笑說，今天是新竹縣市的「大喜之日」，期許雙方合作更順暢，楊文科也認為合作才能解決問題，一起創造新竹榮景。

大新竹地區人口達103萬人，因坐擁新竹科學園區衍生多項民生議題，仰賴新竹縣市政府合作解決。高虹安在去年選舉期間即拜會楊文科討論未來縣市合作可能，高上任後由市府秘書長統籌推動縣市整合溝通平台，透過幕僚長會議凝聚初步共識。

新竹縣市整合溝通平台近月由新竹縣市團隊經過幕僚會議、幕僚長會議等研商機制達成8項合作共識，今早在竹市府舉行MOU簽約儀式。楊文科親率副縣長陳見賢、秘書長陳季媛等一級主管到竹市府參與，高虹安、副市長蔡麗清等局處首長也親自出席。

新竹縣市整合溝通平台在在交通議題達成6項共識，分別為合作推動經國橋智慧交控與道路改善計畫；共同建設台一線替代道路（118線-台68線）新闢工程。並聯合向中央提案爭取3項計畫，包含「跨頭前溪橋替代道路」向行政院爭取列為重大建設；向交通部提案爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」，透過國道一號3處交流道（竹科、新竹、竹北交流道）協控與平面道路時制重整，以及爭取桃竹竹苗生活圈優惠通勤月票。

在環保議題方面則有2項合作共識，分別為規畫整合新竹縣、市空氣品質及河川水質監測資料，由竹市府建置平台，將數據資料透明公開化；新竹市協助處理新竹縣家戶垃圾，將每日垃圾處理量由120公噸恢復到150公噸，並協助收受竹縣一般事業廢棄物，竹縣則協助媒合1萬公噸的焚化再生粒料去化，發揮互惠的合作效益，達成縣市雙贏。

「大新竹要直接合併是超高難度，不如先合作。」高虹安也提及，前年九月大新竹合併話題沸沸揚揚，但最後不了了之，且合併需要有全國性討論也涉及修法，但大新竹很多問題亟待解決縣市政府合作，自己雖跟楊縣長不同黨派，但兩人都對縣市合作有共識，未來將是常態例行工作。

楊文科說，很感動與高興看到縣市合作溝通平台簽約，自己拚了5年時間，但高虹安市長上任100天前夕就完成平台建立，令人非常佩服，相當有遠見與寬厚心胸。楊也說，大新竹有103萬人口，「你泥中有我我泥中有你」，本就是密不可分的。

楊也提到，新竹縣市喝同一條水、走同一條路，雙方首長一定要愛民，以鄉親福祉為利益來打造繁榮願景，今天簽約合作有達成6項交通、2項環保議題共識，是重要里程碑，並強調「簽約只是開始」，未來大新竹繁榮發展，絕對會超過台北。

新竹市長高虹安合體新竹縣長楊文科簽MOU，新竹縣市整合溝通平台達8項共識。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安合體新竹縣長楊文科簽MOU，新竹縣市整合溝通平台達8項共識。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安合體新竹縣長楊文科簽MOU，新竹縣市整合溝通平台達8項共識。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安合體新竹縣長楊文科簽MOU，新竹縣市整合溝通平台達8項共識。記者張裕珍／攝影

高虹安 楊文科

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