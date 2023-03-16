為「歡呼兒」許詩婷加油 竹縣社會處送VR眼鏡讓她踏訪全世界

23歲的許詩婷從小就需要仰賴呼吸器，無法言語的她，花了3年學手語來與外界溝通，然而受到疫情的衝擊，她只能透過視訊與人溝通，更盼望能交到新朋友，新竹縣社會處與幾家機構協會今天一起到醫院關懷，送上收音機與VR眼鏡禮物，讓她透過科技踏訪世界，許詩婷興奮的用手語說，「很開心大家來看她。」

新竹縣身心障礙者超過2萬人，其中歡呼兒有43人，因先天疾病，使他們從小需要每天仰賴呼吸器，對他們來說，能夠「呼吸」對這群需要長期仰賴呼吸器維生的兒童來說，是歡歡欣鼓舞的事情，外界也以「歡呼兒」來稱呼。更希望射界能給這群「呼吸在一瞬間」的生命鬥士，多一些鼓勵的歡呼。

社會處表示，許詩婷出生時就被診斷出「先天性魯賓氏症候群」，且罹患肌肉萎縮症，天生是沒有表情的「面具臉」，因上顎凹陷，嘴巴無法合攏，不會吞嚥也無法說話，長期仰賴呼吸器，從小就以醫院為家，僅能以簡單的手式和文字與人溝通。

「希望能收到收音機，放在床頭耳邊聽節目。」新竹縣社會處長陳欣怡日前走訪醫院，得知許詩婷的心願，特別在疫情期間，無法開放訪客，今年起才開放讓家人進入探訪，許詩婷很盼望疫情能快點過去，讓朋友、教友們能來看她。

陳欣怡今天代表縣長楊文科與竹縣青年諮詢委員暨立峰國際教育發展協會理事長李吳釩、樂趣捐創辦人蔡明恆、財團法人罕見疾病基金會附設關西罕見家園社工等前往竹北新仁醫院關懷，同時完成她的願望。

李吳釩與蔡明恆拿起虛擬實境眼鏡，讓許詩婷體驗海底的世界，許詩婷興奮的用手比著「魚」字，告訴外界她身旁有魚，還用手語比「自己非常開心。」李吳釩與蔡明恆表示，收音機能在親友不在時候，替代陪伴她度過漫長的時光，也贈送VR眼鏡，讓在病床上的她，也能看風景且有身歷其境的感覺。

今天縣府還請來手語翻譯人員，面對面與她溝通，一人比著手語、一人現場聽打，許詩婷看不懂的手語，可透過聽打的文字了解，與外界暢談無阻。陳欣怡指出，許詩婷是縣府長期申請輔具補助金及身障生活補助的對象，希望與詩婷暢談無阻，也特別安排手語翻譯服務員前往關懷，期盼給予堅強面對疾病的青年更多鼓勵及協助。

台灣歡呼兒協會理事長張維庭表示，目前約有三分之一的歡呼兒留在醫院或機構照護，其他多是居家照護，疫情間，的確不少歡呼兒更難以接觸外界，感到孤單，這段期間協會透過視訊上課，舉凡繪畫、音樂等課程，讓他們能發揮一技之長，挖掘每個人的興趣與特色。

照護詩婷多年的護理員徐美華提到，許詩婷不只努力做復健，還願意下床跟著護理人員「巡房」，最喜歡隨著音樂旋律擺動表演，是病房裡的開心果，她也會和其他在輪椅或病床上的歡呼兒打招呼，為他們加油打氣，是一位既勇敢又堅強的青年。