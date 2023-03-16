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苗栗一周確診數持續下降 衛生局籲高危險族群施打疫苗

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣昨天新增新冠肺炎本土確診220例，從去年1月1日至今天凌晨零點，苗栗縣累計本土案例達22萬9829人，人口占比確診率達42.95%。苗栗縣衛生局指出，3月5日至11日第10周確診人數為 1446人，比前一周1691人又大幅下降16.94%，邁向疫後新生活，但高危險族群仍應配合施打疫苗，增強自身保護力 ﻿。

衛生局指出，依中央流行疫情指揮中心宣布，3月20日起新冠肺炎輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需要通報也不用隔離，但建議進行「0+n 自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日、採檢陽性日已達10天就不用採檢，即可解除。為降低感染後引發併發症風險，65 歲以上長者、孕產婦、具有慢性病或免疫不全、免疫低下病史等具重症高風險因子的民眾，在快篩陽性後，建議盡速就醫，以利醫師及早診治，並開立口服抗病毒藥物。

衛生局呼籲，疫情雖趨緩，但要達到社會解封目標，要做好風險分層，針對未接種疫苗的高風險族群，包括未滿5歲幼兒、高齡長者、孕婦、慢性病患，鼓勵盡速接種雙價疫苗；目前社區中仍有病毒傳播風險，民眾仍應遵守相關防疫規範，維持個人防疫好習慣，一起守護社區健康。

苗栗縣從去年迄今累計本土案例達22萬9829人，人口占比確診率達42.95%。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣從去年迄今累計本土案例達22萬9829人，人口占比確診率達42.95%。圖／苗栗縣政府提供

衛生局 新冠肺炎 確診

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