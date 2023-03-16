照顧弱勢 中油桃園煉油廠捐贈桃園安家食物銀行白米禮盒

台灣中油公司煉製事業部桃園煉油廠今天上午到社會局中路家庭服務中心，捐400盒白米禮盒關懷弱勢家戶，社會局長陳寶民贈感謝牌表彰善舉，並表示這批白米禮盒將透過安家實物銀行媒合需要的弱勢家戶。

陳寶民表示，桃園市南北各有一個安家實物銀行，各區另有25個分行，還有一個生鮮食物的總行在八德區大湳，這些都是由民間捐助，希望透過煉油廠的愛心義舉，帶動更多團體參與這公益，照顧更多的弱勢家庭。

中油桃煉廠副廠長王金昌代表贈白米，並感謝市府給中油這機會，讓社會走向更正面、更正向一直是中油的目標，這次捐贈只是一點小心意，希望透過社會局的平台能發揮拋磚引玉的效應。

中油桃園煉油廠近年來善盡企業社會責任，除持續提升油品品質，引進推廣清潔能源液化天然氣，也協助廠區周邊建設，對於扶助弱勢團體參與社會公益更是不遺餘力，包括110年捐洗衣精與洗碗精合計2000多瓶，今年捐贈市值逾20萬元白米禮盒，提供弱勢家庭基本餐食照顧及糧食濟助，保障其基本生活。

社會局表示，公部門的力量有限，但民間力量無窮，公部門與民間團體及企業合作，才能創造資源最大的效益。透過中油桃園煉油廠的拋磚引玉，呼籲企業及民眾一起響應公益，共同關心弱勢家庭的需要，營造桃園成為更加宜居的幸福城市，歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位與社會局所屬安家實物銀行聯繫，專線（03）3350628。