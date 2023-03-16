國1中壢交流道路面標線重新畫設解交通 民代籲多宣導

桃園中壢交流道匝道為中壢地區通往五楊高架唯一路徑，要進雙北的車輛皆會利用此匝道進入國道1號，而地面銜接民族路二段每到上下班時間總會交通壅塞，桃園市交通局本月14日已完成調整民族路二段車道配置，優化北入及南入交流道車道，增加彩色指引標線，並規畫機車專用道供機車行駛，會持續評估調整。

交通局表示，民族路二段連接中壢、平鎮市區及中壢交流道，平日進出匝道交通量大，上、下班尖峰時間常有車流回堵於民族路二段沿線各路口，雖已調整雙向左轉保護綠燈改成綠燈早開，最內側車道也可以不拘限為左轉專用車道更具車流紓解彈性，但紓解效果仍有限。

交通局重新將車道配置，並提前至正光街以彩色指引標線分流，讓要進入國道車輛提前靠外側行駛，並在中間車道增加機車專用道，提供機車用路人通行，以降低汽機車交織危險。

桃園市交通局長張新福表示，民族路二段左轉進北入匝道尖峰時間常回堵至長安路口，交通局已多次與交通部高速公路局檢討是否可增加1車道進入匝道，但因該匝道進入主線交織距離過短，增加2車道仍會從主線回堵至平面車道，且現況2側尚有五楊高架墩柱阻隔，拓寬可行性低。長期仍需待中豐交流道完工後，將能有效分流多數往來雙北車輛轉移，進而紓解民族交流道長期壅塞問題。

議員謝美英表示，交流道北上方向新繪的標誌標線明顯清楚，但對於交流道壅塞嚴重的周邊交通有沒有幫助，尚待觀察。也有民眾向謝美英反映，突如其來的新版標誌標線沒有宣導期，很擔心吃罰單。謝美英呼籲，加強、延長宣導期。

議員梁為超則說，政策規畫有改變都是好事，也相信有利於幫助改善交通，但仍需時間觀察是否有要修正的地方，並逐步改善。