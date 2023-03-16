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茶遇上了魯冰花 苗栗市八甲茶區季節美景療癒

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市八甲茶區魯冰花盛開，季節限定美景有療癒。記者范榮達／攝影
苗栗市八甲茶區魯冰花盛開，季節限定美景有療癒。記者范榮達／攝影

苗栗市八甲茶區「客家母親花」魯冰花盛開，花與茶行距間隔，季節限定美景有療癒，今年魯冰花種植約3公頃，目前正值盛開，賞花還可以順遊聯合大學大學池、農委會水土保持局省水、省工示範區。

苗栗市農會復興茶產業，貓裏紅茶打出知名度，並配合在茶園種植綠肥作物魯冰花，新春時間盛開，魯冰花在茶園間盛開，打造特色景觀，也備受期待，市農會總幹事謝錦明說，今年種植面積比往年縮小，且茶園、花期分散，並沒有辦理花季活動。

魯冰花目前開花，較為集中在八甲茶區，可以串連大學池，面積約0.77公頃，並新設環池苗栗文學步道，另有農委會水土保持局打造1.1公頃省水、省工示範區，施設農塘生態池、棧橋、環塘步道。

市農會指出，魯冰是最好的綠肥作物，日治時期化學肥料缺乏，當時辦理製茶或優良比賽，獎品很可能就是魯冰的種子，魯冰是茶園代表性綠肥，傳統客家農村冬茶採完後，播種在茶樹行間，花開正是功成身退時，翻進土壤化成土地養分，有如母親無怨無悔為子女付出，被視為客家母親花。

苗栗市八甲茶區魯冰花盛開，季節限定美景有療癒。記者范榮達／攝影
苗栗市八甲茶區魯冰花盛開，季節限定美景有療癒。記者范榮達／攝影

農會 省水 農委會

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