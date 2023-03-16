快訊

宏都拉斯恐斷交 早與北京外交談判 南美唯一友邦巴拉圭也拉警報

NBA／柯瑞狂飆50分創賽季新高 勇士防守再度崩盤不敵快艇

用ChatGPT寫報告是作弊嗎？他們指出問題癥結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗強化海線觀光資源 海風景觀廊道服務設施優化完成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文觀局辦理的後龍海風景觀廊道服務設施優化工程最近完工，過港隧道也美化完成。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局辦理的後龍海風景觀廊道服務設施優化工程最近完工，過港隧道也美化完成。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動慢魚運動，持續針對沿海地區強化觀光軟、硬體設，苗栗縣文化觀光局向中央爭取的後龍海風景觀廊道服務設施優化工程最近已完成，從後龍海角樂園、過港隧道到通霄鎮白沙屯拱天宮分別完成綠美化、涼亭等設施，拱天宮前道路也施設壓花地坪鋪面，盼提升對遊客、香客的服務品質。

後龍鎮海角樂園以南長約4公里的遊憩帶，擁有綠光海風自行車道、百年過港隧道、貝化石層、好望角等景點，南端並連接著名的白沙屯拱天宮，擁有豐富的自然、人文及宗教觀光資源。

苗栗縣文化觀光局指出，為推動、串聯後龍與通霄海岸線旅遊亮點，縣府向交通部觀光局爭取經費 進行「後龍海風景觀廊道服務設施優化工程」，投入4000萬元針對沿線旅遊服務設施優化及環境美化，盼提升海線觀光發展，工程前年底發包，並於今年3月初完工。

後龍海風景觀廊道服務設施優化工程項目包括百年過港隧道既有鋪面修復、喬木修剪及移植、新設涼亭、隧道入口美化、欄杆施作、砌石擋土牆；並在海角樂園新設涼亭1座，在香客眾多的白沙屯拱天宮也舖設壓花地坪、陶磚鋪面，並增加燈光及照明等。

文觀局長林彥甫表示，優化工程以海風景觀廊道沿線及過港隧道南端的步道空間為主，全長約4000公尺，並串接至白沙屯拱天宮文化遊憩區塊，周邊觀光遊憩據點豐富多元，是苗栗縣重要的觀光旅遊線之一，希望透過景觀環境規畫連結白沙屯拱天宮民俗文化豐富特色，帶動苗栗地方產業及觀光。

苗栗縣文觀局辦理的後龍海風景觀廊道服務設施優化工程已完工，其中海角樂園新設涼亭。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局辦理的後龍海風景觀廊道服務設施優化工程已完工，其中海角樂園新設涼亭。圖／苗栗縣政府提供
通霄白沙屯拱天宮前道路完成陶磚鋪面。圖／苗栗縣政府提供
通霄白沙屯拱天宮前道路完成陶磚鋪面。圖／苗栗縣政府提供

白沙屯 苗栗縣 觀光局

延伸閱讀

動物狂犬病毒入侵警報 苗栗挨家戶打疫苗目標注射率70％

苗栗迎接疫後旅遊潮 主動出擊赴新加坡辦推介會行銷

不畏逆境拚出亮眼人生 苗栗家扶中心清寒獎助學金336位學子受惠

柯文哲白沙屯讓郭台銘吃閉門羹？ 柯辦否認：郭建議延後

相關新聞

為「歡呼兒」許詩婷加油 竹縣社會處送VR眼鏡讓她踏訪全世界

23歲的許詩婷從小就需要仰賴呼吸器，無法言語的她，花了3年學手語來與外界溝通，然而受到疫情的衝擊，她只能透過視訊與人溝通...

苗栗一周確診數持續下降 衛生局籲高危險族群施打疫苗

苗栗縣昨天新增新冠肺炎本土確診220例，從去年1月1日至今天凌晨零點，苗栗縣累計本土案例達22萬9829人，人口占比確診...

照顧弱勢 中油桃園煉油廠捐贈桃園安家食物銀行白米禮盒

台灣中油公司煉製事業部桃園煉油廠今天上午到社會局中路家庭服務中心，捐400盒白米禮盒關懷弱勢家戶，社會局長陳寶民贈感謝牌...

國1中壢交流道路面標線重新畫設解交通 民代籲多宣導

桃園中壢交流道匝道為中壢地區通往五楊高架唯一路徑，要進雙北的車輛皆會利用此匝道進入國道1號，而地面銜接民族路二段每到上下...

茶遇上了魯冰花 苗栗市八甲茶區季節美景療癒

苗栗市八甲茶區「客家母親花」魯冰花盛開，花與茶行距間隔，季節限定美景有療癒，今年魯冰花種植約3公頃，目前正值盛開，賞花還...

苗栗強化海線觀光資源 海風景觀廊道服務設施優化完成

苗栗縣政府推動慢魚運動，持續針對沿海地區強化觀光軟、硬體設，苗栗縣文化觀光局向中央爭取的後龍海風景觀廊道服務設施優化工程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦