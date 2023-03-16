苗栗強化海線觀光資源 海風景觀廊道服務設施優化完成

苗栗縣政府推動慢魚運動，持續針對沿海地區強化觀光軟、硬體設，苗栗縣文化觀光局向中央爭取的後龍海風景觀廊道服務設施優化工程最近已完成，從後龍海角樂園、過港隧道到通霄鎮白沙屯拱天宮分別完成綠美化、涼亭等設施，拱天宮前道路也施設壓花地坪鋪面，盼提升對遊客、香客的服務品質。

後龍鎮海角樂園以南長約4公里的遊憩帶，擁有綠光海風自行車道、百年過港隧道、貝化石層、好望角等景點，南端並連接著名的白沙屯拱天宮，擁有豐富的自然、人文及宗教觀光資源。

苗栗縣文化觀光局指出，為推動、串聯後龍與通霄海岸線旅遊亮點，縣府向交通部觀光局爭取經費 進行「後龍海風景觀廊道服務設施優化工程」，投入4000萬元針對沿線旅遊服務設施優化及環境美化，盼提升海線觀光發展，工程前年底發包，並於今年3月初完工。

後龍海風景觀廊道服務設施優化工程項目包括百年過港隧道既有鋪面修復、喬木修剪及移植、新設涼亭、隧道入口美化、欄杆施作、砌石擋土牆；並在海角樂園新設涼亭1座，在香客眾多的白沙屯拱天宮也舖設壓花地坪、陶磚鋪面，並增加燈光及照明等。

文觀局長林彥甫表示，優化工程以海風景觀廊道沿線及過港隧道南端的步道空間為主，全長約4000公尺，並串接至白沙屯拱天宮文化遊憩區塊，周邊觀光遊憩據點豐富多元，是苗栗縣重要的觀光旅遊線之一，希望透過景觀環境規畫連結白沙屯拱天宮民俗文化豐富特色，帶動苗栗地方產業及觀光。