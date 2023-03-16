因疫情休園2年 苗栗縣通霄秋茂園開園囉！

受疫情影響，休園2年的苗栗縣通霄秋茂園重新免費開園囉！近日有眼尖民眾路過，見秋茂園內出現遊客嬉戲拍照，才發現秋茂園又重新開放了；園區管理室表示，為避免攤販設攤影響交通困擾，今年起關閉大門通道，遊客請改由南側門進入。

園區表示，今年中央疫情管制措施放鬆，從上月23日正式恢復開園，但因大門關閉，公告從南側門進入指示牌較小，讓許多不知情遊客誤會持續閉園中，主要是大門前就是平交道，尤其是假日，攤販設攤影響交通，因此才改由開放南側門進入。

許姓遊客開心說，休園許久的通霄秋茂園終於開放了，搭海線火車到新埔百年車站下車，往南經過了可愛的站長娃娃就可以到秋茂園了；秋茂園是旅日華僑黃秋茂興建的，免費讓大家參觀，園內有各式傳統雕像非常特別，還可以從後方小門到海邊欣賞美麗的海景。

縣議員周玉滿表示，秋茂園因為疫情休園很久了，近來疫情已稍緩，生活步調都將慢慢恢復，這次在居民的反應之下，拜託鎮公所及縣政府協助幫忙，請園方開園，帶動地方觀光發展，讓民眾多一點踏青旅遊的去處，非常感謝園方的配合，終於完成使命。