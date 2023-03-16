快訊

宏都拉斯恐斷交 早與北京外交談判 南美唯一友邦巴拉圭也拉警報

NBA／柯瑞狂飆50分創賽季新高 勇士防守再度崩盤不敵快艇

用ChatGPT寫報告是作弊嗎？他們指出問題癥結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因疫情休園2年 苗栗縣通霄秋茂園開園囉！

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄秋茂園近日重新免費開園，吸引遊客帶小孩嬉戲拍照。記者吳傑沐／攝影
通霄秋茂園近日重新免費開園，吸引遊客帶小孩嬉戲拍照。記者吳傑沐／攝影

疫情影響，休園2年的苗栗縣通霄秋茂園重新免費開園囉！近日有眼尖民眾路過，見秋茂園內出現遊客嬉戲拍照，才發現秋茂園又重新開放了；園區管理室表示，為避免攤販設攤影響交通困擾，今年起關閉大門通道，遊客請改由南側門進入。

園區表示，今年中央疫情管制措施放鬆，從上月23日正式恢復開園，但因大門關閉，公告從南側門進入指示牌較小，讓許多不知情遊客誤會持續閉園中，主要是大門前就是平交道，尤其是假日，攤販設攤影響交通，因此才改由開放南側門進入。

許姓遊客開心說，休園許久的通霄秋茂園終於開放了，搭海線火車到新埔百年車站下車，往南經過了可愛的站長娃娃就可以到秋茂園了；秋茂園是旅日華僑黃秋茂興建的，免費讓大家參觀，園內有各式傳統雕像非常特別，還可以從後方小門到海邊欣賞美麗的海景。

議員周玉滿表示，秋茂園因為疫情休園很久了，近來疫情已稍緩，生活步調都將慢慢恢復，這次在居民的反應之下，拜託鎮公所及縣政府協助幫忙，請園方開園，帶動地方觀光發展，讓民眾多一點踏青旅遊的去處，非常感謝園方的配合，終於完成使命。

園區從今年起關閉大門通道，遊客可面對大門往左從南側門進入。記者吳傑沐／攝影
園區從今年起關閉大門通道，遊客可面對大門往左從南側門進入。記者吳傑沐／攝影
園區表示，為避免大門口攤販設攤影響交通，今年起關閉大門通道，遊客請改由南側門進入。記者吳傑沐／攝影
園區表示，為避免大門口攤販設攤影響交通，今年起關閉大門通道，遊客請改由南側門進入。記者吳傑沐／攝影

疫情 議員 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗迎接疫後旅遊潮 主動出擊赴新加坡辦推介會行銷

苗栗通霄虎頭山神社休憩所遭占用落幕 將打造日式風貌景點

白沙屯拱天宮回宮入廟安座 9天8夜進香之旅圓滿落幕

影／土地公請白沙屯媽祖幫忙移香爐 香燈腳大讚：神蹟！

相關新聞

為「歡呼兒」許詩婷加油 竹縣社會處送VR眼鏡讓她踏訪全世界

23歲的許詩婷從小就需要仰賴呼吸器，無法言語的她，花了3年學手語來與外界溝通，然而受到疫情的衝擊，她只能透過視訊與人溝通...

苗栗一周確診數持續下降 衛生局籲高危險族群施打疫苗

苗栗縣昨天新增新冠肺炎本土確診220例，從去年1月1日至今天凌晨零點，苗栗縣累計本土案例達22萬9829人，人口占比確診...

照顧弱勢 中油桃園煉油廠捐贈桃園安家食物銀行白米禮盒

台灣中油公司煉製事業部桃園煉油廠今天上午到社會局中路家庭服務中心，捐400盒白米禮盒關懷弱勢家戶，社會局長陳寶民贈感謝牌...

國1中壢交流道路面標線重新畫設解交通 民代籲多宣導

桃園中壢交流道匝道為中壢地區通往五楊高架唯一路徑，要進雙北的車輛皆會利用此匝道進入國道1號，而地面銜接民族路二段每到上下...

茶遇上了魯冰花 苗栗市八甲茶區季節美景療癒

苗栗市八甲茶區「客家母親花」魯冰花盛開，花與茶行距間隔，季節限定美景有療癒，今年魯冰花種植約3公頃，目前正值盛開，賞花還...

苗栗強化海線觀光資源 海風景觀廊道服務設施優化完成

苗栗縣政府推動慢魚運動，持續針對沿海地區強化觀光軟、硬體設，苗栗縣文化觀光局向中央爭取的後龍海風景觀廊道服務設施優化工程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦