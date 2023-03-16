請儲水備用！大溪20及21日停水 影響7600戶不便

台灣自來水公司第二區管理處近日將在大溪區辦理委外建置小區封閉測試查驗工程及河東供水系統持壓閥增設工程，今天上午公告，本月20日晚上11時至21日清晨5時止停水6小時，另在3月21日上午9時至下午8時止及23日上午9時至下午8時止，分別停水11小時，兩項工程停水分別影響3505用戶及4091戶，請停水區用戶預先儲水備用。

台水公司二區處預定本月20日辦理大溪區委外建置小區封閉測試查驗工程，當天晚上11時至翌日21日清晨5時，停水6 小時，停水區域包括大溪區公園一街、埔頂七街、埔頂二街、忠泰街、慈光一街、慈光二街、慈光街、長興街二段、仁善街、仁美街、介壽路、介壽路二段、員林路一段、大同街、慈光街、新光東路、新興街、瑞仁路、自強街、華興街、豐德路，停水影響3505戶用水不便。

另預定本月21日分次辦理大溪區河東供水系統持壓閥增設工程，本月21日上午9時至下午8時止，停水11小時，停水區域包括大溪區中央路、中山路、中正東路、中正路、中華路、 仁愛路、信義路、內山公路、勝利街、和平路、大漢街、天祥街、康莊路、得勝路、 復興路、慈康路、文化路、普濟路、民權路、民生路、瑞安路一段、瑞安路二段、登龍路、美山路一段、金城路、慈康路等沿線周邊。

同項工程再預定本月23日上午9時至下午8時止，亦停水11小時，停水區域包括大溪區中央路、中正東路、中華路、信義路、和一路、 和二路、大漢街、天祥街、康莊路、復興路、忠孝路、 文化路、東一路、東二路、東和路、民權東路、美山路一段、金城路等沿線周邊，兩次施工停水影響當地4091戶用水不便。

市府經發局表示，兩項工程施工停水期間，提醒民眾預先停水前6小時儲水備用，並請節約用水，避免停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，遇供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。