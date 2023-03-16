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打造爺奶小確幸！竹市「行動歡唱車」前進大街小巷

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府結合民間團體辦理歡唱車巡迴服務，提供社區長者行動歡唱KTV、Wii互動遊戲、免費熱飲、戲服角色扮演、健康保健知識、社福宣導等六大服務。圖／新竹市政府提供
市府結合民間團體辦理歡唱車巡迴服務，提供社區長者行動歡唱KTV、Wii互動遊戲、免費熱飲、戲服角色扮演、健康保健知識、社福宣導等六大服務。圖／新竹市政府提供

為讓新竹市長者一起聯絡感情，共度愉快的時光，新竹市府持續推展免費「行動歡唱車」，讓長者服務前進大街小巷，提供社區長者一起唱歌及玩遊戲，豐富退休後的生活，市府指出，歡迎各社區鄰里團體預約登記，讓幸福上車，帶給竹市122里的長者更多歡笑。

市長高虹安表示，市府結合民間團體辦理歡唱車巡迴服務，提供社區長者行動歡唱KTV、Wii互動遊戲、免費熱飲、戲服角色扮演、健康保健知識、社福宣導等六大服務，截止2月底共計辦理489場次，共計2萬1211人次受益。這台能唱KTV、玩團康的行動歡唱車超受鄰里長者歡迎，期盼透過服務鼓勵爺爺奶奶出門走走增加人際互動，延緩老化並豐富老年生活。

社會處表示，行動歡唱車不僅是載著歌唱設備、互動遊戲、茶飲，更是載著滿滿的歡樂及幸福到每一角落，讓長者生活在竹市更加健康及愉悅。如今疫情逐漸減緩解封，走出家中參與社區里鄰活動的長者也越來越多，行動歡唱車提供長輩歡唱、隨著音樂伴舞，讓唱歌的氣氛更是歡樂愉悅，也讓長者更加願意參與歡唱活動。

朝山社區張姓老翁分享，在春暖花開的戶外曬著暖陽，可以一邊唱著歌、聽著歌及聊天，並喝著溫暖好喝的養生茶及咖啡，度過了一個非常愜意的上午歡聚時光，真是生活的小確幸。

社會處提醒，行動歡唱車車體為3.5噸貨車，使用時需有足夠空間展開車體鷗翼並有供電措施，此外，當天是否有雨、風勢及氣溫等天候因素，以及長者當天身體狀況，都會納入歡唱車出車的評估因素。如果場地不適合或當天氣候不佳，將與申請單位討論後改以其他室內文康活動替代，以同樣達到讓長者舒展身心的目的。

市府結合民間團體辦理歡唱車巡迴服務，提供社區長者行動歡唱KTV、Wii互動遊戲、免費熱飲、戲服角色扮演、健康保健知識、社福宣導等六大服務。圖／新竹市政府提供
市府結合民間團體辦理歡唱車巡迴服務，提供社區長者行動歡唱KTV、Wii互動遊戲、免費熱飲、戲服角色扮演、健康保健知識、社福宣導等六大服務。圖／新竹市政府提供

KTV 高虹安

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