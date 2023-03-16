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動物狂犬病毒入侵警報 苗栗挨家戶打疫苗目標注射率70％

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
農委會動植物防疫檢疫局3月9日公布，苗栗驗出3隻鼬獾狂犬病毒陽性案例，苗栗動物保護防疫所等單位加強防止擴散。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
農委會動植物防疫檢疫局3月9日公布，苗栗驗出3隻鼬獾狂犬病毒陽性案例，苗栗動物保護防疫所等單位加強防止擴散。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

動物狂犬病入侵苗栗， 苗栗縣動物保護防疫所將加強泰安鄉、卓蘭鎮挨家挨戶犬貓狂犬病疫苗注射，希望達70%群體免疫注射保護率，另加強教育宣導，防止狂犬病毒擴散。

國內2013年爆發動物狂犬病疫情，農委會動植物防疫檢疫局監測，今年3月9日發布在泰安鄉、卓蘭鎮驗出3例鼬獾狂犬病毒陽性，首次往北突破大安溪防線，農委會動防局、苗栗動防所及獸醫師公會人員，昨天研商加強防堵擴散做法。

農委會統計苗栗縣家犬約4萬4000隻、家貓1萬7000隻，遊蕩犬4000隻，去年犬貓動物狂犬病疫苗注射率52%，動防所長張俊義說，動防所2018年起透過村里長協助，從大安溪邊鄉鎮逐漸往南挨家挨戶注射狂犬病疫苗，雖動物傳染病防治條例有強制施打狂犬病疫苗的規定，違反飼主可處3萬元至15萬元罰鍰，但獸醫總不能私闖民宅注射犬貓狂犬病疫苗？這也是提升注射率的難處。

動物狂犬病毒入侵拉警報，動防所將針對卓蘭鎮、泰安鄉，加強挨家挨戶犬貓狂犬病疫苗注射，及防疫宣導教育訓練，此外，增加三義、苑裡、大湖、獅潭、南庄高風險地區預防注射場次。

張俊義指出，中央全力免費動物狂犬病疫苗，全國動物醫院三義分院主動配合提供犬貓免費狂犬病疫苗注射，並持續公告更多願意配合民間開業動物醫院，公私協力提升注射率，達到70%群體免疫注射保護率。

動防所呼籲共同防治狂犬病，民眾確實遵守「二不一要」：不接觸野生動物、不棄養動物、要定期施打疫苗，每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗。

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