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竹北發紓困金弱勢族群優先領 鄭朝方：補貼開銷

中央社／ 新竹縣15日電

新竹縣竹北市分3階段發放市民民生紓困金，每人6000元，今天完成第1階段發放，市長鄭朝方也探望一名受惠的婦人並表示，優先照顧弱勢族群獲得紓困金，以補貼生活開銷所需。

竹北市公所提供新聞資料指出，市公所在合法程序、合理不排擠公共建設、合乎民情下獲得竹北市民代表會支持，通過編列新台幣12億7000萬元紓困金經費，並採取「溫馨直送、E化申請、現金領取」3階段發放。

鄭朝方告訴中央社記者說，今天進行第1階段紓困金發送，已在今天上午8時已全數匯入民眾帳戶，發放對象為列冊低收、中低收入戶、66歲以上領有健保補助長輩，符合資格人數為1萬2951人，不需申請即匯款入帳，優先照顧弱勢族群。

鄭朝方也前往關心收到紓困金的一名彭姓婦人，鄭朝方說，不少民眾不熟悉E化的申請等，而在竹北市公所社會課因有紀錄符合資格的民眾帳戶資料，就直接由公所匯款，也省去民眾申請上的困難。

鄭朝方表示，緊接著要進行第2階段「E化申請」，能透過線上24小時申請。市公所也同步在斗崙里集會所設置諮詢及協助申請站，協助不熟悉電腦操作或年長市民辦理線上申請，為民眾排除申請障礙，盡早完成領取紓困金。

鄭朝方說，為建置E化系統，公所突破跨平台合作以及技術等難題，整合金融機構與資訊機構、戶政、社政、資安維護等單位，讓科技能更便民洽公。

鄭朝方說，第3階段「現金領取」將在4月8日至10日展開，市民須攜帶身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。

鄭朝方 低收入戶

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