聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園市建築人交流會理事長交接 盼助城市街廓新陳代謝
桃園市建築人交流會今舉行理事長交接典禮，新任理事長由陸昇建設董事長特助、赫采國際衛備董事、圓一整合行銷負責人翁淳宏接任。面對房地合一稅收、政府抑制房價政策、平均地群條例上路，中小型建商難生存及常見的不動產買賣糾紛等問題，翁淳宏期盼透過資源整合，創造雙贏互惠的市場局面，也期待透過建築人的力量，翻新老舊街廓，促進城市新陳代謝。
桃園市建築人交流會創建至今25年，創會長為六大營造、陸昇建設董事長高國安，其創會目的有別於一般職業工會、協會性質，主要是為了促成建築相關產業合作機會，因此會員從建商、建築師、設計師到人力仲介、行銷都有，且都是業界活躍人士。
今年40歲的翁淳宏是中山大學行銷傳播研究所碩士畢業，也曾短暫擔任媒體人，熟知普羅大眾對於建築、不動產的好奇及興趣所在，也看到業界常面臨的問題，甫就任即規畫好未來12個月的進修交流課程，引領會員如何打響知名度，以及聘請專業律師講解如何消弭消費糾紛。
面對房地合一稅上路，翁淳宏不諱言中小型建商首當其衝。他表示，建築業缺工缺料的問題未解，土地取得及建築成本只會越來越高，中小型建商若資本不夠雄厚或周轉不靈，恐怕被洪流淹沒，難以生存。不過，若業者能彼此合作，透過危老重建、都更計畫取得土地，不僅雙贏互惠，也有助於桃園老舊街廓翻新，陸昇中正案就是最好的例子，這也是交流會未來著墨的重點之一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言