桃園市建築人交流會理事長交接 盼助城市街廓新陳代謝

桃園市建築人交流會今舉行理事長交接典禮，新任理事長由陸昇建設董事長特助、赫采國際衛備董事、圓一整合行銷負責人翁淳宏接任。面對房地合一稅收、政府抑制房價政策、平均地群條例上路，中小型建商難生存及常見的不動產買賣糾紛等問題，翁淳宏期盼透過資源整合，創造雙贏互惠的市場局面，也期待透過建築人的力量，翻新老舊街廓，促進城市新陳代謝。

桃園市建築人交流會創建至今25年，創會長為六大營造、陸昇建設董事長高國安，其創會目的有別於一般職業工會、協會性質，主要是為了促成建築相關產業合作機會，因此會員從建商、建築師、設計師到人力仲介、行銷都有，且都是業界活躍人士。

今年40歲的翁淳宏是中山大學行銷傳播研究所碩士畢業，也曾短暫擔任媒體人，熟知普羅大眾對於建築、不動產的好奇及興趣所在，也看到業界常面臨的問題，甫就任即規畫好未來12個月的進修交流課程，引領會員如何打響知名度，以及聘請專業律師講解如何消弭消費糾紛。