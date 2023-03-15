新竹棒球場將開挖採樣 綠議員：快提解方非爆料

新竹市府昨天開第2次棒球場工程體檢會議，將要透過檢測開挖，釐清是否有不符合契約的異常比例廢棄物。市議員楊玲宜今天說，市府應盡快提解決方案及重啟時程，非挖寶爆料。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，在驗收未完成之前，市府若發現任何問題或缺失，就應要依契約要求廠商限期改善，民眾期待的是何時能重啟棒球場，而不是三天兩頭的爆料或挖寶。

楊玲宜說，請市長高虹安要明確告訴市民市府的解決方案，預計何時能完成改善、並重啟棒球場。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，昨天召開第2次棒球場工程體檢會決議，在市立棒球場檢測實施計畫將採點狀、帶溝狀、面狀3種挖掘方式，進行開挖採樣。

市府表示，檢測實施計畫內容將釐清如回填土壤切斷面的分層構造厚度、各分層洩水坡度、土壤的物理性質及滲透性試驗，及是否有不符合契約約定的異常比例的異物及廢棄物等。

市府說，透過統計方式隨機取樣，執行土壤檢測計畫，3月下旬將會同相關單位進行試體取樣及試掘，並將取樣及開挖土層斷面，送認證實驗室分析。