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「桃園版華山」明年登場 中原文創園區拚建立在地IP

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中原營區修復為中原文創園區，預計明年起營運。未來園區內將成立「城市文化創新中心」建立在地IP。圖／桃園市文化局提供
桃園市中原營區修復為中原文創園區，預計明年起營運。未來園區內將成立「城市文化創新中心」建立在地IP。圖／桃園市文化局提供

桃園市中原營區修復為中原文創園區，保留營區19棟庫房群，號稱要打造「桃園版華山」。市府文化局今天表示，目前廳舍修繕已完工，6月將成立中原文創園區籌備小組，預計明年起營運。未來園區內將成立「城市文化創新中心」，整合眷村、客家、閩南、滇緬及新移民文化，建立在地IP，促進推廣桃園觀光。

中原營區位於中壢區台一線與普忠路口，占地約12公頃，原為國防部聯合後勤司令部接受美援物資的主要倉儲區，市府近年與國防部合作推動活化，保留營區內的19棟庫房群老建築，首波修復10棟打造成為中原文創園區及中原創業村，工程3月初完工，正辦理驗收。

文化局長邱正生表示，中原文創園區預計今年6月成立籌備小組、7月底完成設施群工程驗收、10月中完成區段徵收工程驗收、12月舉辦第三屆桃園文創博覽會，明年起正式營運。

園區未來涵蓋餐飲、消費、文化、表演、藝術等多元面向，並成立「桃園城市文化創新中心」，連結外部商圈、農業、工業、手作、宮廟等在地特色及通路，協助在地文化品牌化，同時與中原、銘傳、龍華、台北商業大學等10所大專院校合作，促成產學合作。

其他館舍初步規畫有3棟文創展演空間、1棟展演或文創攤位進駐、1棟半戶外活動空間、2棟餐飲空間、1棟公共服務及1棟行政辦公空間，還有1棟交由青年局作為人才孵化基地。

議員謝美英說，桃園好不容易終於有文創營區，期盼文化局多參考其他縣市文創園區的成功經驗，除了最基本的硬體設備到位外，未來經營方向與展演規畫等，都應符合文創園區的精神。

文創 桃園 文化局

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