行政院長參觀桃園機能布料廠：讓世界看見臺灣的厲害

行政院長陳建仁今天下午在經濟部長王美花等人陪同下參觀大統新創公司桃園市蘆竹廠，肯定業者在機能布料創新研發的表現。

陳建仁表示，紡織廠對台灣的經濟發展有很動要的地位，1970、80年代台灣被稱為「紡織王國」，紡織產業也是推動台灣經濟起飛重要的因子，當時的大專院校只要是紡織科系畢業的學生就像現在的資訊系很熱門，人生2、30年的黃金歲月也奉獻在這個產業，與紡織業一起成長。面對全球市場的成本競爭，台灣紡織產業沒有因此失去原有的地位，更重要的是透過科技研發和設計成功專型，從傳統變成前瞻的產業。

陳建仁說，臺灣是全球第3大化纖王國，全球最好的機能布料在臺灣研發生產，世足賽有9個國家的球隊包括冠軍隊阿根廷，都是穿臺灣製造的球衣，使臺灣的紡織業成為世界的典範，要謝謝臺灣的紡織業不斷創新研發，使機能布料的品質世界第一，做到真正的「臺灣Nomber1」，讓世界看見臺灣厲害的地方。

陳建仁表示，過去幾年受疫情影響，很多產業都相當辛苦，但是好的產業像大統新創利用這樣的時間不斷研發創新，產生和聚集更多的能量創新發展，不只持續研發還投入減碳計畫，並且有自己的太陽發電廠，逐步更新設備用水用電減少了，增加綠能使用，這樣的產業進步也讓全球驚艷，有這麼好的典範就該做領頭羊，帶領其他產業學習。

陳建仁說，蔡英文總統要求他執行4大任務，其中之一就是協助傳統產業升級再造，地方化、智慧化並注意環境保護，為臺灣下一個10年的產業發展出最好的電力基礎，大統新創公司就是典型的例子，關懷與愛帶動創新布料，使人類在穿衣服這方面有更好的發展，這樣的愛心能帶來更多的創新。陳建仁強調上任後，4年要投入473億元做好產業環保永續，立法院也通過相關條例，提升臺灣靭性。