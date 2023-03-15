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斜槓自媒體！桃園醫院開課 醫護學拍攝剪輯化身紀錄片達人
數位時代崛起，醫療人員持續精進自媒體實力。衛生福利部桃園醫院今舉辦「斜槓世代必學 自拍自剪影片養成計畫」研討會，特別聘請專業講師為全台26家部立醫院員工授課。桃園醫院代理院長陳日昌表示，近年來掀起一股微電影「瘋潮」，主要因為錄影器材愈來愈輕薄、操作簡易與平價，加上電腦剪輯軟體容易取得，希望研討會把各位「素人」變成拍片「達人」，開啟大家的斜槓人生。
隨著數位媒體時代素人拍片風潮的興起，影片製作工具平民化與普及化，再加上網路傳輸與行動裝置的推波助瀾，一般民眾隨時隨地可透過網路平臺展示自拍作品，桃園醫院開設「斜槓世代必學 自拍自剪影片養成計畫」研討會，透過本次的課程，能夠協助第一線的醫療從業人員，了解醫療影片產製模式，學習提升影片質感的技巧，也能輕鬆運用自身的手機裝置，紀錄關鍵的醫療情境，增進自媒體經營能力。
「斜槓世代必學 自拍自剪影片養成計畫」研討會，為桃園醫院承接衛福部112年度「全面提升醫療暨服務品質計畫」執行，桃園醫院特別聘請專業講師蔡仁豪授課，課程內容包含基礎攝影與腳本設計、實務拍攝練習及Premiere及影片剪輯。桃園醫院社工室主任余珮瑜說，學員們課後需直接將上課內容做實務的練習拍攝，當天直接產出影片，難度相當高。
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