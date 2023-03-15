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苗栗迎接疫後旅遊潮 主動出擊赴新加坡辦推介會行銷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府迎接疫後觀光旅遊潮，由縣長鍾東錦率團帶領縣內旅遊業者、觀光協會等代表赴新加坡辦理觀光推介會，爭取國際觀光客來苗栗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府迎接疫後觀光旅遊潮，由縣長鍾東錦率團帶領縣內旅遊業者、觀光協會等代表赴新加坡辦理觀光推介會，爭取國際觀光客來苗栗。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府迎接疫後觀光旅遊潮，爭取國際觀光客來苗，由縣長鍾東錦率團帶領縣內旅遊業者、觀光協會等代表赴新加坡，推介苗栗縣自然、友善舒適的觀光旅遊資源；昨天除拜會當地的旅行社進行觀光行銷會談，下午還辦理「漫慢苗栗」觀光推介會，希望促成更多國外業者帶遊客來苗栗，讓國外旅客能到苗栗體會山海與人文之美。

苗栗縣文化觀光局指出，隨國內新冠肺炎防疫措施解封，觀光旅遊業逐步復甦，苗栗積極爭取國外觀光客源，這次由鍾縣長領軍，帶領3家公協會及11家業者赴星國推廣觀光，致力將苗栗的旅遊新亮點及最新訊息帶給新加坡遊客。

隨團參加的觀光產業界代表包括飛牛牧場、泰安觀止溫泉會館、花露休閒農場、西湖渡假村、尚順育樂世界、舊山線鐵道自行車、享沐時光莊園渡假酒店、馥藝金鬱金香酒店、卓也小屋、蘇維拉莊園、翩翩泰安民宿、苗栗縣觀光協會、苗栗縣旅館公會及泰安溫泉觀光協會。

文觀局觀光行銷科指出，透過交通部觀光局駐新加坡辦事處主任鄭智鴻聯繫，昨天下午邀集新加坡南和旅行社、大通旅遊、中歐航旅、康泰旅行社、曾兄弟旅行社、貴賓旅運及多家當地旅遊業者、媒體代表及中華航空、長榮航空、星宇航空等辦理在辦事處苗栗觀光資源業者推介說明會，盼促成更多國外業者帶客來苗栗，體會縣內的山海與人文之美。

苗栗縣政府迎接疫後觀光旅遊潮，由縣長鍾東錦率團帶領縣內旅遊業者、觀光協會等代表赴新加坡辦理觀光推介會，爭取國際觀光客來苗栗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府迎接疫後觀光旅遊潮，由縣長鍾東錦率團帶領縣內旅遊業者、觀光協會等代表赴新加坡辦理觀光推介會，爭取國際觀光客來苗栗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府迎接疫後觀光旅遊潮，由縣長鍾東錦率團帶領縣內旅遊業者、觀光協會等代表赴新加坡辦理觀光推介會，爭取國際觀光客來苗栗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府迎接疫後觀光旅遊潮，由縣長鍾東錦率團帶領縣內旅遊業者、觀光協會等代表赴新加坡辦理觀光推介會，爭取國際觀光客來苗栗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府迎接疫後觀光旅遊潮，由縣長鍾東錦率團帶領縣內旅遊業者、觀光協會等代表赴新加坡辦理觀光推介會，爭取國際觀光客來苗栗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府迎接疫後觀光旅遊潮，由縣長鍾東錦率團帶領縣內旅遊業者、觀光協會等代表赴新加坡辦理觀光推介會，爭取國際觀光客來苗栗。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 新加坡 旅行社

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