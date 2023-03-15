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新竹縣開放Young Space 學生可免費借來社團活動

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
教育局到校園辦理校園社團資源指南說明會，傾聽學生社團需求。圖／竹縣府提供
教育局到校園辦理校園社團資源指南說明會，傾聽學生社團需求。圖／竹縣府提供

為照顧學生社團活動需求，新竹縣在第二運動場設立青年社團據點「Young Space」，只要是縣內學生就可租借作為社團活動使用，且新竹縣府補助社團活動及成果發表，符合申請標準，每案最高可獲得補助2萬元。

竹縣府表示，新竹縣高中、職及大專院校的校園社團近600個，投身社團學習的青年學子約3萬人，新竹縣教育局重視社團學生需求，在新竹縣第二運動場設Young Space，學生只要填表申請，就可免費借用2間多功能教室及1間專業練團室。

教育局指出，考量近年縣內青年人口增加，學生社團活動需求也日漸增加，因此日前在新竹縣第二運動場活化空間使用，並引進業界專業器材，提供學生在課餘時間，有更多社團活動空間的選擇，本縣學生只要提早5天填寫申請表單，即可借用。

為致力培養學生多元發展，新竹縣教育局不僅提供場地，更給予資金上的支持，「新竹縣政府促進青年多元展能補助」自去年受理申請，不論是社團熱舞盃賽、音樂競賽或社團成果發表，都符合申請標準，每案最高可獲得補助2萬元。

青年社團據點「Young Space」場地借用須於5天前提出申請，申請表至新竹縣教育局官網下載後，以紙本或電子方式申請，為讓學生了解申請方式，教育局這個月也深入高中職校辦理「校園社團資源指南說明會」，傾聽學生社團需求。

新竹 教育局 青年

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