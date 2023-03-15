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帶動苑裡後站發展 地方爭取苑裡車站改建為跨站式站房
苗栗縣苑裡車站，因鐵路隔絕了車站前後的發展，地方積極爭取改建為跨站式站房，帶動苑裡後站發展，立委陳超明多次與交通部、鐵道局及台鐵局研商，昨一起現地會勘，決議由縣政府向交通部提出綜合規畫申請，做為啟動的第一步。
昨上午會勘討論時，關心地方建設的地方民代都到場表達意見，現場交通部官員也提出可行、快速的方案，獲得大家一致同意，並請縣政府向交通部提出綜合規畫申請。
陳超明表示，前站的腹地不足，在每天2200人次的進出站時，常常造成周圍交通的堵塞，為了帶動苑裡車站西站發展，地方鄉親期待能透過苑裡火車站增設跨站式站房改善前後站的現況。
接下來，他會盡全力與縣府配合爭取每一階段的經費，讓該項工程早日動工，除了便利鄉親搭乘外，也能帶動苑裡車站後站的發展。
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