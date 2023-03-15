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施政好感度第一 張善政強調不居功 感謝局處長主動做事

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政日前在網路民調中獲得好感度第一名，今天他在市政會議上數度感謝局處首長。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政日前在網路民調中獲得好感度第一名，今天他在市政會議上數度感謝局處首長。記者朱冠諭／攝影

桃園市長張善政日前在網路民調中獲得好感度第一名。今天他在市政會議上數度感謝局處首長，表示很多事情都不是他親自交代，而是局處長主動依專業判斷做事，鼓勵同仁繼續發揮主動精神，相信市府表現會讓外界刮目相看。

張善政表示，日前個人好感度拿下六都第一，但他不敢居功，因為好感度來自大小政策，包括擴大肺癌篩檢、代理教師全聘期、免費營養午餐、路口改善、噪音取締、馬路翻修、破獲賭場、捷運工程圍籬主動退縮，都讓市民和民代很有感。

「這些事情我都沒有特別交代，都是局處長主動想到該做就做！」張善政說，地方和媒體的正面反映，不是因為自己事事去監督，而是告訴大家彼此建立互信，打造一個專業環境；事實證明，局處長只要根據專業判斷，放心、用心、有效地做事，不要擔心後果，這種主動積極有效率的態度，自然能贏得外界好感。

張善政說，每次看到報導跟民意的反應都是個案向大家道謝，今天他特別利用市政會議向所有局處表達肯定與謝意，希望大家繼續發揮主動積極的精神，相信桃園市民會感覺出跟過去的不同。

張善政

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