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不畏逆境拚出亮眼人生 苗栗家扶中心清寒獎助學金336位學子受惠

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
泰安鄉梅園村體育專才高子昊與陳宥安，為同母異父的兄弟，可謂一門雙傑，成績亮眼。圖／苗栗家扶中心提供
泰安鄉梅園村體育專才高子昊與陳宥安，為同母異父的兄弟，可謂一門雙傑，成績亮眼。圖／苗栗家扶中心提供

苗栗家扶中心運用社會大眾及企業的捐助，一年辦理2次發放清寒高中職及大專生獎助學金，這學期頒發154位高中職學生每人5千元、182位大學及碩士生每人1.5萬至2萬元，共計頒發336位扶助學子，總計431萬元獎助學金。

其中最亮眼的，是來自泰安鄉梅園村就讀高一的鍾書煒，他從國中時期就開始在全國角力賽事上嶄露頭角，在民國112年的全國角力錦標賽獲得高中組希羅式第四級冠軍，連續第2年入選國家代表隊，將在今年6月前往吉爾吉斯參加亞洲U17角力錦標賽。

住同村就讀國中3年級的高子昊，則是112年全國角力第五級冠軍，他與111年全國柔道錦標賽國小男童組第1級冠軍的陳宥安，為同母異父的兄弟，可謂一門雙傑；國小6年級的陳以霏自111年開始連續2年勇奪全國所有角力錦標賽的國小高年級女童組冠軍，她的五年級妹妹陳以娟緊追在後榮獲第3名銅牌。

苗栗家扶中心表示，此次頒發的高中職暨大專獎助學金感謝尹鑽科技有限公司、中華民國證券櫃檯買賣中心、國順預拌混凝土公司、喬越實業公司、苗栗家扶希望苗圃及苗栗家扶扶幼委員會等企業和社團等愛心捐助；另外，也感謝啟碁科技公司自108年起透過家扶中心的偏鄉學童特色專才認養計畫，每月贊助孩子購買體育耗材與營養品，目前共有23位南庄鄉及泰安鄉的優秀體育專才孩子受惠。　

家扶中心 體育 認養

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