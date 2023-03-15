石門水庫水位續下探 張善政今宣布啟動抗旱計畫

石門水庫今年3月到目前為止，集水區累積雨量依然掛零，蓄水率持續下探。桃園市長張善政今天在市政會議表示，近期水情吃緊，石門水庫蓄水率僅剩6成，因此宣布啟動抗旱計畫，要求各局處檢討水情業務，包括民政局盤點各里戰備水塔、水務局確認戰備水井、環保局監控水質等，也呼籲市民和企業節約用水。

張善政說，中南部水情吃緊，桃園相對幸運，石門水庫蓄水率還有6成，但很久沒下雨，蓄水狀況一直降低，儘管下周有鋒面報到，但能帶來多少雨量是未知數，一級主管不要期待鋒面帶來豐沛雨量，要做最壞打算。

張善政表示，2015年旱災時，市府曾採購600個2噸不鏽鋼大水塔供各里當臨時供水站，現在各區長要重新盤點，找出水塔在哪、是否堪用，隨時做好準備；萬一真的要送水時，不能水車到後等市民拿水桶一桶桶裝，要讓水車能直接灌進儲水設備，水車才能有效運用。

張善政表示，這段時間經發局必須持續監測水情，並跟水公司密切協調，水務局要盤點戰備水井可用度，馬達若有問題趕快檢修，環保局也要確實掌控監測水質，若雨季不如預期，隨時做好準備。

張善政也提醒市民和企業，有水當思無水之苦，平時就應該節約用水，推廣節水設備，市府做好準備，也要市民一起努力抗旱。