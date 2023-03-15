領養送健檢和保險費用 苗栗規畫100萬元獎勵

苗栗縣生態保育教育中心動物收容所犬貓認養率約3成，縣府今年專簽100萬元，加碼送犬貓動物健檢，及1年保險費用，預計7、8月實施，希望獎勵提升民眾認養意願。

苗栗縣生態保育教育中心動物收容所去年入所2391隻，認養率約3成，超過6成絕育、接種疫苗後，避開住家集中、人潮眾多的地點，親善友愛共存回置，竹南鎮長方進興等人建議縣府獎勵措施，提高收容犬貓認養率。

縣政府農業處指出，動物保護防疫所爭取農委會「遊蕩犬管理精進措施計畫」補助，專簽規畫100萬元，推動認養送健檢及保險，目前規畫中，保險契約內容等還要進一步敲定，預計7、8月可以實施。

至於目前民眾認養犬貓，隨機贈送犬貓零食試吃包，及雙拼飼料喝水盆、時尚牽繩或認養紙箱、限量犬隻專用蚤不到試用包，及在地民間企業捐贈限量「皮膚舒緩膏」，此外，規畫多元的認養活動，與愛心小站合作，動防所每周二下午1點30分至3點半辦理，並規畫定點送養活動。

動物收容所在銅鑼鄉朝陽村6鄰朝北55-1號，電話037-558228，開放認領養時間周二至周六上午10至中午12點，下午1點至4點，星期日、一，及例假日、國定假日及連續假日無對外開放。

另，動防所列管永和山水庫遊蕩犬群聚熱區，民眾一再反映，動防所上個月就誘捕7隻，目前持續誘捕中，但動防所發現有愛狗人士餵養，有時誘捕入籠的狗會被放走，將會疏導勿餵養，避免族群聚集，另有公安風險問題性犬隻，捕捉移除後不予回置。