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新竹風箏賽場網爆挖出馬桶蓋？綠議員批民眾黨操作粗糙

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國際風箏賽場挖出的磚石放在漁港垃圾暫存區，一旁有馬桶蓋。記者張裕珍／攝影
國際風箏賽場挖出的磚石放在漁港垃圾暫存區，一旁有馬桶蓋。記者張裕珍／攝影

新竹市國際風箏賽場挖出大量磚石，還有網友爆料指稱挖出廢棄馬桶蓋。民進黨議員劉康彥今天直言，民眾黨議員在網路出現爆料後隨即發出採訪通知，「這樣的操作未免太過巧合和粗糙」，明顯就是要轉移市長高虹安施政無能、用人堪憂，以及近日違法使用五月天音樂的爭議。

劉康彥說，國際風箏賽場現場根本就沒有挖出馬桶，今晚恐怕又有政論節目會配合烏龍爆料演出。整個開挖過程，市府都有留存影像紀錄，民眾黨議員可以要求市長室提供，就能馬上釐清有沒有馬桶，至於PTT上的「馬桶蓋」照片，是本來就棄置在漁港南側垃圾暫存區的廢棄物，民眾黨議員未經查證就隨之起舞帶風向，是非常不可取的行為。

劉康彥說明，昨晚將近10點，有網友在PTT批踢踢論壇以「風箏賽場挖出馬桶」為題進行爆料，隨後10點半，即有民眾黨議員發出採訪通知，今早要到風箏賽場會勘，他不禁諷刺「這樣的操作未免太過巧合和粗糙」，明顯就是要轉移高虹安施政無能等爭議。

劉康彥表示，國際風箏賽場2017年完工，好的公共建設需要長期的維管，更何況是已經啟用超過6年的港區設施，期待高市府能夠做好維管的工作，而非操作民意，企圖製造仇恨和對立。

馬桶 議員 風箏

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