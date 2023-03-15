新竹棒球場土壤檢測取樣方案出爐 3月下旬啟動開挖

新竹市立棒球場工程土壤級配不合格，後續改善進度引發關注。竹市府昨天舉行第2次棒球場工程體檢會議，決議將3月下旬起以點狀、帶溝狀、面狀三種挖掘方式進行檢測，釐清回填土壤切斷面的分層構造厚度、各分層洩水波度、土壤物理性質及滲透性試驗，以及是否有不符合契約約定的異常比例的異物及廢棄物。

新竹市政府昨天召開第2次棒球場工程體檢會議，由副市長、召集人蔡麗清主持，除了安排市府工務處在此次會議中進行土壤級配的專案報告，同時也邀請施工廠商巨佳營造和專案管理廠商艾奕康出席就權責業務提供說明。

工務處簡報中指出，新竹市立棒球場工程係以「統包方式」辦理的公共工程，由統包商負責 「棒球場」設計與施工、供應、安裝等履約責任，其履約成果應符合契約規定所訂定的效能標準及效能保證，無論是回填土壤級配、棒球場地排水性能等，均應符合此驗收標準。

會議中委員特別點出第2次細部設計圖後續的現場施作，施工圖說顯與細部設計圖說不同，專案管理廠商應無權修正細部設計圖說，廠商回應因施作期程交疊，施工圖說未經市府核定，雖然是依現場實際情形先行施做，但也承認在行政程序上有明顯缺失。

市府指出，有關廠商現場實際施作完成項目無法達到契約規定的目標效能，且與細部設計圖說及統包需求書（契約）不符部分，應依契約規定進行改善。

至於，各界高度關注的棒球場場地土壤回填議題，工務處在會中提出，預計以統計方式進行隨機取樣執行土壤檢測計畫，於3月下旬開始會同相關單位進行試體取樣及試掘，接續將取樣及開挖土層斷面，送TAF認證實驗室分析。屆時開挖過程及現況隱蔽表土斷面將充分記錄，並於相關平台、媒體或會議等適當的方式充分揭露。

與會委員昨天也決議，新竹市立棒球場檢測實施計畫，依市府業務單位所提方案進行，並將參《公共工程委員會公共工程品質管理訓練手冊》第二章統計分析方法與應用內容，同時採立意抽樣與隨機抽樣方式執行，兼顧考量避開埋設草皮澆灌管線、防水層修復困難、漏水頭排水路徑診斷等部位，採點狀、帶溝狀、面狀三種挖掘方式。

挖掘調查對象為新竹市立棒球場場地（面積約1萬2000平方公尺）的紅土區及草皮區，共計完成開挖樣本範圍，累積面積達373平方公尺以上，抽樣信心水準95%，誤差正負5%。