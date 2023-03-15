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中華隊沒進8強沒關係 桃園這區領200份雞排、珍奶時間曝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中華隊無緣進軍日本沒關係，3月17、18日桃園中壢仍有200份雞排可領取。圖／翻攝自黃崇真臉書
中華隊無緣進軍日本沒關係，3月17、18日桃園中壢仍有200份雞排可領取。圖／翻攝自黃崇真臉書

2023年世界棒球經典賽中華隊雖無緣進軍東京巨蛋，不過中華隊於本月11日對上荷蘭隊，最後終場以9:5擊退荷蘭，桃園中壢區市議員黃崇真也在臉書表示，本月16及17日下午5時及2時將分別於中壢發放100份雞排珍奶，想領取民眾千萬別錯過。

中華隊雖無緣進擊8強，不過精彩仍讓球迷印象深刻，黃崇真也在臉書寫下兌現祭品文，「謝謝台灣英雄奮鬥到最後一刻」，他與廣瑞田地產一共提供雞排+珍奶共200份。

3月17日下午5時許於桃園中壢區嘉興街63號，提供雞排+珍奶共100份；3月18日則是下午2時許於桃園中壢區青商路143號斜對面（ 偉築新豐洲接待中心 ）也提供雞排+珍奶共100份。

黃崇真提醒，當天發放號碼牌領取，1人限領1份，若未領取完將捐至公益團體。

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