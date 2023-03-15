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竹市國際風箏賽場挖出廢磚石 市府：釐清工程合約中

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會新聯線政團今早會勘國際風箏賽場，要求市府釐清場地當時施作的土壤規範。記者張裕珍／攝影
新竹市議會新聯線政團今早會勘國際風箏賽場，要求市府釐清場地當時施作的土壤規範。記者張裕珍／攝影

新竹漁港內國際風箏賽場被市長高虹安發現場地有廢磁磚、尖銳玻璃等異物，經近日相關單位開挖清除時，挖出有大量廢棄磚石，還被網友爆料還指稱也挖出了廢棄馬桶蓋。議會新聯線政團今早會勘，市府產發處說明，正在釐清馬桶蓋是風箏賽場挖出還是垃圾暫存區的物品，針對風箏賽場也將盡速釐清工程合約規範。

國際風箏賽場為前市長林智堅的重要政績之一，運用漁港南側的疏浚淤沙，打造兼具觀賞海景及放風箏的大草坡、導入步道等設施。國際風箏賽場2017年完工以來，是不少民眾放風箏、遛狗、漫步賞景的遊憩去處，每年市府也會在此舉辦國際風箏節

由於國際風箏賽場近年紅火蟻肆虐，高虹安在本月6日會勘，還發現賽場草皮缺失不少，表示從道路旁到提防邊緣還見到諸多廢磚瓦瓷磚及尖銳玻璃等異物，現場責成市府產發處聯繫廠商去除地表廢棄物、加強草皮養護等，13與14日找來怪手開挖清除。

有網友昨晚在PTT發爆卦貼文「小智蓋的新竹風箏場挖出馬桶」，附上2張照片直指國際風箏賽場後續開挖竟然挖出大量磚石，甚至還有廢棄馬桶蓋。議會新聯線政團議員李國璋、宋品瑩與鄭慶欽今天會勘，認為土壤表層存在大石塊、太空袋與不明塑膠製品，明顯不符工程合約要求，應為疏濬淤積土「沙及土」為主，要求市府釐清。

至於網友提供照片指稱挖出的廢棄馬桶蓋，則是在新竹漁港的垃圾暫存區被拍到，一旁即為近日從國際風箏賽場挖出的廢棄磚石堆。市府產發處長許智堡說，開挖時並無挖出廢棄馬桶蓋等資訊，還要釐清是否真的是在現場挖出，還是原本就在暫存區內。

許智堡說明，13、14日由廠商清除國際風箏賽場地表廢棄物，請來怪手開挖，約下挖10到15公分，部分區域因為有大石塊，下挖深度約30到40公分，2天開挖面積約250平方公尺，過程中都有照片紀錄，目前開挖清理的工作持續中，也將做好草皮養護。

許智堡表示，國際風箏賽場早在2017年完工，當時為4階段工程分由3家廠商施作，由於國際風箏賽場原址本就有人行鋪道等硬鋪面，將會調閱合約與當時施工照片等紀錄，釐清挖出的石塊是否為現地打碎掩埋，抑或為外來廢棄物，後續依合約處理。

新竹漁港內的國際風箏賽場已在2017年完工。記者張裕珍／攝影
新竹漁港內的國際風箏賽場已在2017年完工。記者張裕珍／攝影
新竹市議會新聯線政團今早會勘國際風箏賽場，要求市府釐清場地當時施作的土壤規範。記者張裕珍／攝影
新竹市議會新聯線政團今早會勘國際風箏賽場，要求市府釐清場地當時施作的土壤規範。記者張裕珍／攝影
國際風箏賽場挖出的廢棄磚石被堆放在新竹漁港的垃圾暫置區，一旁有廢棄馬桶蓋，市府將釐清是否為近日在賽場內挖出的廢棄物還是原本就在暫存區的垃圾。記者張裕珍／攝影
國際風箏賽場挖出的廢棄磚石被堆放在新竹漁港的垃圾暫置區，一旁有廢棄馬桶蓋，市府將釐清是否為近日在賽場內挖出的廢棄物還是原本就在暫存區的垃圾。記者張裕珍／攝影
國際風箏賽場挖出的廢棄磚石被堆放在新竹漁港的垃圾暫置區，一旁有廢棄馬桶蓋，市府將釐清是否為近日在賽場內挖出的廢棄物還是原本就在暫存區的垃圾。記者張裕珍／攝影
國際風箏賽場挖出的廢棄磚石被堆放在新竹漁港的垃圾暫置區，一旁有廢棄馬桶蓋，市府將釐清是否為近日在賽場內挖出的廢棄物還是原本就在暫存區的垃圾。記者張裕珍／攝影

風箏節 馬桶

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