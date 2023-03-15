竹市國際風箏賽場挖出廢磚石 市府：釐清工程合約中

新竹漁港內國際風箏賽場被市長高虹安發現場地有廢磁磚、尖銳玻璃等異物，經近日相關單位開挖清除時，挖出有大量廢棄磚石，還被網友爆料還指稱也挖出了廢棄馬桶蓋。議會新聯線政團今早會勘，市府產發處說明，正在釐清馬桶蓋是風箏賽場挖出還是垃圾暫存區的物品，針對風箏賽場也將盡速釐清工程合約規範。

國際風箏賽場為前市長林智堅的重要政績之一，運用漁港南側的疏浚淤沙，打造兼具觀賞海景及放風箏的大草坡、導入步道等設施。國際風箏賽場2017年完工以來，是不少民眾放風箏、遛狗、漫步賞景的遊憩去處，每年市府也會在此舉辦國際風箏節。

由於國際風箏賽場近年紅火蟻肆虐，高虹安在本月6日會勘，還發現賽場草皮缺失不少，表示從道路旁到提防邊緣還見到諸多廢磚瓦瓷磚及尖銳玻璃等異物，現場責成市府產發處聯繫廠商去除地表廢棄物、加強草皮養護等，13與14日找來怪手開挖清除。

有網友昨晚在PTT發爆卦貼文「小智蓋的新竹風箏場挖出馬桶」，附上2張照片直指國際風箏賽場後續開挖竟然挖出大量磚石，甚至還有廢棄馬桶蓋。議會新聯線政團議員李國璋、宋品瑩與鄭慶欽今天會勘，認為土壤表層存在大石塊、太空袋與不明塑膠製品，明顯不符工程合約要求，應為疏濬淤積土「沙及土」為主，要求市府釐清。

至於網友提供照片指稱挖出的廢棄馬桶蓋，則是在新竹漁港的垃圾暫存區被拍到，一旁即為近日從國際風箏賽場挖出的廢棄磚石堆。市府產發處長許智堡說，開挖時並無挖出廢棄馬桶蓋等資訊，還要釐清是否真的是在現場挖出，還是原本就在暫存區內。

許智堡說明，13、14日由廠商清除國際風箏賽場地表廢棄物，請來怪手開挖，約下挖10到15公分，部分區域因為有大石塊，下挖深度約30到40公分，2天開挖面積約250平方公尺，過程中都有照片紀錄，目前開挖清理的工作持續中，也將做好草皮養護。