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「台版富士山」大坪登山口停車亂象多 將畫禁停網格線

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
加里山海拔2220公尺，是國內知名的中級山，林相豐富景色優美，還有「台版富士山」美稱。記者胡蓬生／攝影
加里山海拔2220公尺，是國內知名的中級山，林相豐富景色優美，還有「台版富士山」美稱。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣著名的熱門登山路線加里山每逢假日吸引大批民眾登山健行，感受迷霧森林的氛圍和美景，但大坪登山口處的迴車空間常遭登山客的車輛停放占用，影響通行且迴車困難，新竹林區管理處為解決困擾，將在登山口的迴車空間畫設禁止停車的黃色網格線，呼籲民眾配合勿停車，維持登山動線順暢。

林管處的網格線畫設工程原定今天施作，但昨天勘察施工現場，因地點過於潮溼，決定暫緩並撤除今天的施工管制措施，將等天候及場地適合時再進場施作；林管處呼籲民眾及山友配合，在其他道路空間尋找適合停車位置，讓加里山維持通暢的人車動線。

加里山海拔2220公尺，是國內知名的中級山，林相豐富景色優美，山頂視野展望好，沿途美景處處令人驚喜，尤其陽光穿透柳杉林間，晨昏各有不同意境，山嵐一起有如迷霧森林，陽光斜射林霧間有如仙境般夢幻，涼爽宜人，成為熱門避暑勝地，每逢假日都有許多登山客湧入。

加里山主要的登山口分別位於南庄鹿場及大坪，其中大坪登山口鄰近124縣道，登山客及遊客人數尤其多，許多山友驅車前往，並經由大坪林道直奔登山口處停放車輛。

新竹林管處指出，加里山是苗栗地區最具有指標性的中級山，素有之「台版富士山」美名，近年更被網友們票選為「台灣百大必訪步道」的第3名，不管平日或假日都有絡繹不絕的山友造訪，由於上山道路狹窄，停車空間有限，常有山友圖方便將車輛停於登山口前的迴車空間，造成大家不便，也在網路上引起撻伐聲浪。

為改善停車亂相，林管處去年11月已設置停車告示牌，提醒山友盡早尋找合適停車位置，但登山迴車空間遭占用情形仍不時發生，因此林管處決定將迴車處畫設禁止臨停標線提醒駕車民眾，避免影響行車動線。

加里山大坪登山口處的迴車空間常遭登山客車輛停放占用，影響通行且迴車困難，新竹林區管理處將畫設禁停網格線。圖／新竹林區管理處提供
加里山大坪登山口處的迴車空間常遭登山客車輛停放占用，影響通行且迴車困難，新竹林區管理處將畫設禁停網格線。圖／新竹林區管理處提供
加里山海拔2220公尺，是國內知名的中級山，林相豐富景色優美，還有「台版富士山」美稱。記者胡蓬生／攝影
加里山海拔2220公尺，是國內知名的中級山，林相豐富景色優美，還有「台版富士山」美稱。記者胡蓬生／攝影

山友 新竹

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