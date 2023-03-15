快訊

國軍骨董潛艦有納粹德國「血統」 孔雀魚級名又何來？

涉護航鏡電視取得執照 NCC主委陳耀祥移交北檢偵辦

不想婚卻被「保險套」亂了人生規畫…9種避孕法PK 這種失敗率最高

竹北市發放紓困金 第1階段弱勢族群先受惠

中央社／ 新竹縣15日電

新竹縣竹北市分3階段發放市民民生紓困金，每人新台幣6000元，今天完成第1階段發放，優先給弱勢族群有1萬2951人受惠。

竹北市公所提供新聞資料指出，市公所在合法程序、合理不排擠公共建設、合乎民情下獲得竹北市民代表會支持，通過編列新台幣12億7000萬元紓困金經費，並採取「溫馨直送、E化申請、現金領取」3階段發放。

竹北市公所向中央社記者表示，今天為進行第1階段紓困金發送為「溫馨直送」，這是為弱勢族群提供便捷的優先服務，發放對象為列冊低收、中低收入戶、66歲以上領有健保補助長輩，符合資格人數為1萬2951人，不需申請即匯款入帳，而在今天上午8時已全數匯入民眾帳戶。

受惠的彭姓民眾接受中央社記者電訪表示，今天已前往銀行刷簿子，收到竹北市公所發放的6000元紓困金，這筆費用將用於購買民生物品等，很實用也感到很開心。

市公所表示，第2階段「E化申請」，是透過線上24小時申請，市公所將設申請站，於上班期間協助不諳系統操作市民完成線上申請，資料核對無誤就匯款項到指定帳戶；第3階段「現金領取」，設發放站供民眾領現金。

北市 台幣 健保

延伸閱讀

竹北市規畫加倍補助社區藝文活動 以提升城市文化涵養

新竹兒童在公園遭地面木屑刺傷 家長憂危險

竹北市6000元紓困金 3月15日起3階段發放21萬人受惠

新店警偕同愛心人士送暖 關懷地方弱勢族群

相關新聞

獨／查大秘寶？桃園新工處人事異動 處長換人做

桃園公共工程問題多次引發外界關注，市府工務單位人事也傳調動。傳出新任新工處長由工務局總工程司呂紹霖接任，曾清祥則轉任工務...

桃園北景雲工程缺失主要原因 張善政：監工有嚴重失職

前市長鄭文燦在桃園推動許多建設，但也產生許多工程缺失，像是北景雲系列工程，其中八德國民運動中心，去年地震曾發生天花板崩塌...

「台版富士山」大坪登山口停車亂象多 將畫禁停網格線

苗栗縣著名的熱門登山路線加里山每逢假日吸引大批民眾登山健行，感受迷霧森林的氛圍和美景，但大坪登山口處的迴車空間常遭登山客...

打造健康「心」竹市 竹市心衛中心、三區衛生所免費諮詢

為守護市民身心健康，提供專業心理諮詢服務，新竹市府去年成立社區心理衛生中心，有專業人力、個案追蹤訪視及心理健康課程推廣。...

會稽掩埋場大火 居民怒喊移除

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場昨凌晨起火，燃燒大量廢棄物，面積初估約1000平方公尺，火煙直衝天際，昨晚仍在殘火處理；當地民...

公園挨批髒亂 竹市府澆灌整容

竹市關新公園等綠地最近出現大量落葉、草皮枯黃等現象，民眾和民代質疑維護不力，市府城市行銷處說，因季節和活動使用導致市容不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦