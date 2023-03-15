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打造健康「心」竹市 竹市心衛中心、三區衛生所免費諮詢

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，為提供可近性、便利性的社區「心」據點，市民可至心理衛生中心及三區衛生所，由專業心理師提供免費心理諮詢服務，營造社區好厝邊，守護市民心理健康。圖／新竹市政府提供
市府指出，為提供可近性、便利性的社區「心」據點，市民可至心理衛生中心及三區衛生所，由專業心理師提供免費心理諮詢服務，營造社區好厝邊，守護市民心理健康。圖／新竹市政府提供

為守護市民身心健康，提供專業心理諮詢服務，新竹市府去年成立社區心理衛生中心，有專業人力、個案追蹤訪視及心理健康課程推廣。市府指出，為提供可近性、便利性的社區「心」據點，市民可至心理衛生中心及三區衛生所，由專業心理師提供免費心理諮詢服務，營造社區好厝邊，守護市民心理健康。

市長高虹安表示，有感近年因新冠肺炎疫情影響，民眾面臨生活、就學與工作步調上間接或永久性的改變，面對這些眾多未知與不確定性，如何強化民眾並培養良好心理健康適應力更是刻不容緩。因此，市府全力支持推廣心理健康促進服務，並鼓勵市民多利用社區心衛中心免費心理諮詢，一同提升市民心理免疫力，共同打造健康「心」竹市。

衛生局長陳厚全指出，社區心衛中心有諮商心理師、臨床心理師、護理師、心理輔導員、精神及自殺關懷訪視員等專業人員，以提供專業及全方位社區化服務，往年也結合民間團體辦理各項心理健康促進活動，其中包含心理諮詢服務，而諮詢主要議題前三名分別為家庭婚姻、情緒問題與精神疾病，以上均能提供免費服務。

衛生局表示，為擴大增進民眾心理健康，提供友善服務，衛生局延續去年於三區衛生所提供免費心理諮詢服務，時段為東區每周二下午2至3點50分、北區每周四下午2至3點50分、香山區每周二上午9點半至11點20分，今年度將提供292人次，每次諮詢50分鐘，採全面預約制（不提供現場預約），可預約7日後至30日內的諮詢時段。

衛生局補充，諮詢服務由專業心理師在隱密安全的空間下進行面對面會談，幫助了解狀況及需要討論的議題，並依心理師專業評估，提供後續諮商服務或其他資源轉介，評估若需延續性諮商的民眾，每人每年度至多免費諮商4次，並視其需要提供夜間諮商服務。

衛生局 衛生所 新冠肺炎

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