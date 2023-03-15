獨／查大秘寶？桃園新工處人事異動 處長換人做

桃園公共工程問題多次引發外界關注，市府工務單位人事也傳調動。傳出新任新工處長由工務局總工程司呂紹霖接任，曾清祥則轉任工務局總工程司。對此，新聞處長羅楚東證實此項人事調動，市府也希望透過人事重新佈局，讓市民最關心的公共工程品質持續改進。

曾清祥在新工處服務近9年，任內工程曾連續7年獲勞動部辦理的金安獎肯定，個人也曾獲金安獎優良人員優等獎。不過，桃園八德運動中心去年發生羽球場天花板崩塌事件後，公共工程問題備受注目。

市長張善政上任後立即成立公共工程體檢委員會，針對平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所大樓和竹圍漁港遊艇碼頭等3案，全面檢視工程缺失。外界也多次關心「桃園大祕寶」公共工程體檢進度。

市府人士指出，桃園幾項重大公共建設發生工程問題是不爭的事實，民眾相當期待新市府團隊徹底調查相關原因，包括設計、決策及施工階段，是否盡到該盡的責任都需要一一了解；市府高層日前開始思考工務單位主管職務調換的必要性，經過幾天的行政時間，人事令在昨日正式生效。

這位人士也提到，對於公務員過去被交付過多不屬於本業的任務，像是舉辦大大小小的活動，或是為了衝出漂亮的工程建設數字，讓公務員承受超乎負荷的工作量，都是造成工程流程與品質控管出現問題的主因之一，此次的調動並無政治考量，主要是希望透過人事重新佈局，讓桃園公共工程品質回到正軌。

羅楚東表示，新任新工處長呂紹霖為交通大學土木工程學系碩士，歷任工務局總工程司、市府養工處副處長、養工處總工程司等職務，任職桃園市政府多年，對工程建設有高度專業，也對桃園多項公共工程不陌生；市府未來將持續找出缺失、改善問題。