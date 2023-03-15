快訊

國軍骨董潛艦有納粹德國「血統」 孔雀魚級名又何來？

涉護航鏡電視取得執照 NCC主委陳耀祥移交北檢偵辦

不想婚卻被「保險套」亂了人生規畫…9種避孕法PK 這種失敗率最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／查大秘寶？桃園新工處人事異動 處長換人做

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府新工處長曾清祥職務調動，將轉任工務局總工程司。圖／市府提供
桃園市政府新工處長曾清祥職務調動，將轉任工務局總工程司。圖／市府提供

桃園公共工程問題多次引發外界關注，市府工務單位人事也傳調動。傳出新任新工處長由工務局總工程司呂紹霖接任，曾清祥則轉任工務局總工程司。對此，新聞處長羅楚東證實此項人事調動，市府也希望透過人事重新佈局，讓市民最關心的公共工程品質持續改進。

曾清祥在新工處服務近9年，任內工程曾連續7年獲勞動部辦理的金安獎肯定，個人也曾獲金安獎優良人員優等獎。不過，桃園八德運動中心去年發生羽球場天花板崩塌事件後，公共工程問題備受注目。

市長張善政上任後立即成立公共工程體檢委員會，針對平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所大樓和竹圍漁港遊艇碼頭等3案，全面檢視工程缺失。外界也多次關心「桃園大祕寶」公共工程體檢進度。

市府人士指出，桃園幾項重大公共建設發生工程問題是不爭的事實，民眾相當期待新市府團隊徹底調查相關原因，包括設計、決策及施工階段，是否盡到該盡的責任都需要一一了解；市府高層日前開始思考工務單位主管職務調換的必要性，經過幾天的行政時間，人事令在昨日正式生效。

這位人士也提到，對於公務員過去被交付過多不屬於本業的任務，像是舉辦大大小小的活動，或是為了衝出漂亮的工程建設數字，讓公務員承受超乎負荷的工作量，都是造成工程流程與品質控管出現問題的主因之一，此次的調動並無政治考量，主要是希望透過人事重新佈局，讓桃園公共工程品質回到正軌。

羅楚東表示，新任新工處長呂紹霖為交通大學土木工程學系碩士，歷任工務局總工程司、市府養工處副處長、養工處總工程司等職務，任職桃園市政府多年，對工程建設有高度專業，也對桃園多項公共工程不陌生；市府未來將持續找出缺失、改善問題。

桃園 公務員 遊艇

延伸閱讀

奮戰26小時！桃園虎頭山掩埋場火滅 「這輛車」幫大忙

桃園北景雲工程缺失主要原因 張善政：監工有嚴重失職

桃園／親子遊好去處 中庄調整池景觀土丘曬太陽放風箏

桃園青山路事故頻傳 民代要求市府改善

相關新聞

獨／查大秘寶？桃園新工處人事異動 處長換人做

桃園公共工程問題多次引發外界關注，市府工務單位人事也傳調動。傳出新任新工處長由工務局總工程司呂紹霖接任，曾清祥則轉任工務...

桃園北景雲工程缺失主要原因 張善政：監工有嚴重失職

前市長鄭文燦在桃園推動許多建設，但也產生許多工程缺失，像是北景雲系列工程，其中八德國民運動中心，去年地震曾發生天花板崩塌...

「台版富士山」大坪登山口停車亂象多 將畫禁停網格線

苗栗縣著名的熱門登山路線加里山每逢假日吸引大批民眾登山健行，感受迷霧森林的氛圍和美景，但大坪登山口處的迴車空間常遭登山客...

打造健康「心」竹市 竹市心衛中心、三區衛生所免費諮詢

為守護市民身心健康，提供專業心理諮詢服務，新竹市府去年成立社區心理衛生中心，有專業人力、個案追蹤訪視及心理健康課程推廣。...

會稽掩埋場大火 居民怒喊移除

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場昨凌晨起火，燃燒大量廢棄物，面積初估約1000平方公尺，火煙直衝天際，昨晚仍在殘火處理；當地民...

公園挨批髒亂 竹市府澆灌整容

竹市關新公園等綠地最近出現大量落葉、草皮枯黃等現象，民眾和民代質疑維護不力，市府城市行銷處說，因季節和活動使用導致市容不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦