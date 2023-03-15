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桃園北景雲工程缺失主要原因 張善政：監工有嚴重失職

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
前市長鄭文燦在桃園推動許多建設，但也產生許多工程缺失，市長張善政專訪時表示，主要原因是監工有嚴重的缺失。記者陳右豪／攝影
前市長鄭文燦在桃園推動許多建設，但也產生許多工程缺失，市長張善政專訪時表示，主要原因是監工有嚴重的缺失。記者陳右豪／攝影

前市長鄭文燦在桃園推動許多建設，但也產生許多工程缺失，像是北景雲系列工程，其中八德國民運動中心，去年地震曾發生天花板崩塌，大湳消防分隊則是發生廣場的夯土流失及舖面裂痕，其他像是竹圍漁港也發生浮動碼頭的破損、平鎮區的停車場工程崩塌、楊梅區公所的地基上漂。市長張善政專訪時表示，主要原因是監工有嚴重的缺失。

張善政表示，北景雲工程包含公托、國民運動中心及大湳消防隊，其中國民運動中心及大湳消防隊發生許多監工缺失，漏水問題只是其中一項，缺失項目合計大約上百項。根據審計部發現，負責監工的PCM單位，理論上應該是全職監工，但發生兼職監工的情形。

張善政說明，根據審計部調閱資料顯示，發現有2名專任管理人員和2名土建人員有兼職的情形，2名專任人員分別在桃園兼職332天、台北580天；2名土建人員則是1人在台北兼職464天、1人在桃園202天，監工如此不確實，也難怪會發生工程的缺失。

張善政指出，合約上有規定要求全職監工，監工單位沒有照合約要求全職在桃園的工地監工，是嚴重的失職。先不管前市長鄭文燦是否有缺失，監工應該要全職監工的沒有全職。監工該在現場卻不在現場，出來的品質就堪虞。

張善政說，對於施工品質有問題的廠商，會來追究索賠不索賠，招標的時候，會查閱有沒有法規的依據，就不要他來了，如果法規有這依據的話，把這些事情釐清後，品質不好的，沒有確實履行監工責任，就會依法處置。

張善政 桃園 運動

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