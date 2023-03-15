竹市又見大秘寶？PTT爆風箏賽場挖出廢磚石、馬桶蓋

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石，被質疑不符工程契約要求。圖／民眾黨議員李國璋提供
新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石，被質疑不符工程契約要求。圖／民眾黨議員李國璋提供

新竹市立棒球場工程爭議不斷，今年初挖出廢棄磚石、廢電線引起熱議，新竹市長高虹安日前會勘新竹漁港內的國際風箏賽場發現場地內有廢磁磚、尖銳玻璃等異物，要求相關單位釐清。有網友昨晚在PTT發爆卦貼文「小智蓋的新竹風箏場挖出馬桶」，直指後續開挖挖出大量磚石，甚至還有廢棄馬桶蓋，民眾黨議員李國璋表示不符工程契約要求，今早將現勘籲市府究責。

新竹漁港內的國際風箏賽場為前市長林智堅在第一任的任內爭取經費推動打造，分一二期工程。該工程主要是以漁港南側的疏浚淤沙，打造兼具觀賞海景及放風箏的大草坡、導入步道等設施，目標同時解決堆沙影響排水的問題、再創清淤土方再利用價值，2017年完工，是每年市府舉辦國際風箏節的重要場地。

不過，國際風箏賽場近年紅火蟻肆虐，高虹安在本月6日會勘，還發現賽場草皮缺失不少，表示從道路旁到提防邊緣還見到諸多廢磚瓦瓷磚及尖銳玻璃散落各處，現場責成市府產發處聯繫廠商即刻去除地表廢棄物、加強草皮養護等。

有網友昨晚在PTT八卦版發文表示，繼新竹棒球場被蓋成石礦野球，變成積水不退的智虹池、香菇園、新竹足球場蓋成滿是紅火蟻不能踢球的廢土場後，直指新竹國際風箏場出現海量廢石廢棄物，「連馬桶蓋都有啦！」並附上兩張照片，質疑前市府工程品質再現「大秘寶」。

不少網友看到場地挖出廢馬桶蓋的照片，紛紛留言狂酸「是新石器時代遺址」、「是不是阿中亂丟啊」、「台灣價值馬桶」、「棒球場種香菇，風箏場種馬桶，太神了」，但也有人不以為然表示「那邊就海邊回填土地，把已經侵蝕的再回填活化」，不該被造謠操作。

民眾黨市議員李國璋表示，依照風箏國際賽場的一期及二期的施工圖說（契約）皆載明「挖填的土方依業主指定位置取『沙及土』」，但近日卻是挖出不少大石頭和磚頭等，甚至出現廢棄的馬桶蓋，相當不可思議。

「整個新竹都是小智的廢棄物藏寶箱？」李國璋說，公共工程挖出廢棄物狀況已非個案，議會新聯線政團今天早上10點半將到新竹漁港的國際風箏賽場會勘，要釐清合約廠商有無違法施作？將要求市府釐清與究責。

新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石。圖／民眾黨議員李國璋提供
新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石。圖／民眾黨議員李國璋提供
新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石，還赫見廢棄馬桶蓋。圖／民眾黨議員李國璋提供
新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石，還赫見廢棄馬桶蓋。圖／民眾黨議員李國璋提供
新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石。圖／民眾黨議員李國璋提供
新竹國際風箏賽場挖出大量廢棄磚石。圖／民眾黨議員李國璋提供

馬桶 風箏節

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