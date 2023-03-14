桃園青山路事故頻傳 民代要求市府改善
桃園市和新北市交界的青山路為連接龜山、林口及新莊的重要道路，根據資料顯示，近一年共發生了 115 件交通事故，桃園市議員李宗豪昨日邀集市府辦理會勘，並要求市府盡速改善，提升交通安全。
李宗豪說，青山路一段位於新北市新莊區，而青山路二段位於桃園市龜山區，上下班時車流多，一段的部分水溝皆有加蓋或護欄，二段則沒有，民眾行經二段時，易感到落差及不安全感，也常有騎士摔落側溝的情形發生
交通局表示，防眩板會立即入案修繕，也會一併檢視密度是否足夠，避免對象車燈干擾駕駛；另養工處說明，側溝旁的土地產權不清，加蓋程序會較為複雜，加蓋後旁邊的石壁容易造成用路人危險，會改設連續性 RC 的護欄，提升整體的安全性。
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